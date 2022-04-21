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Володимир Дантес привітав із днем народження Надю Дорофєєву: Люби та будь коханою!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 18:24
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Володимир Дантес дуже мило і досить лаконічно привітав із днем народження свою колишню дружину Надю Дорофєєву, якій сьогодні виповнилося 32 роки
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Незважаючи на розлучення, Наді Дорофєєвій та Володимиру Дантесу, схоже, вдається підтримувати дружні стосунки. Нещодавно співачка повідомила, що вони, як і раніше, поважають один одного.

Сьогодні, 21 квітня, у Наді Дорофєєвої день народження, їй виповнилося 32 роки. Теплі слова з вітаннями на адресу виконавиці вже пролунали від її колег та друзів.

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Не забув привітати Дорофєєву та її колишній чоловік Володимир Дантес. В своїх Instastories співак додав фото з Надею і додав лаконічний, милий підпис:

З Днем народження! Кохай і будь коханою , – коротко привітав Дорофєєву Дантес.

Скріншот – instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, що романтичні відносини Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої тривали понад 10 років. Весь цей час подружжя вважало однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Однак у березні того року подружжя повідомили, що розлучилися, але залишилися в дружніх відносинах.

Крім того, в Мережі вже ходять чутки про новий роман виконавиці. Згодом Дорофєєву помітили під час прогулянки Барселоною в обіймах ресторатора і колись друга сім'ї Михайла Кацуріна.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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