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Владимир Дантес поздравил с днем рождения Надю Дорофееву: Люби и будь любимой!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 18:24
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Владимир Дантес очень мило и достаточно лаконично поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Надю Дорофееву, которой сегодня исполнилось 32 года
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Несмотря на развод, Наде Дорофеевой и Владимиру Дантесу, похоже, удается поддерживать дружеские отношения. Недавно певица сообщила, что они по-прежнему уважают друг друга.

Сегодня, 21 апреля, у Нади Дорофеевой день рождения, ей исполнилось 32 года. Теплые слова с поздравлениями в адрес исполнительницы уже прозвучали от ее коллег и друзей.

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Не забыл поздравить Дорофееву и ее бывший супруг Владимир Дантес. В своих Instastories певец добавил фото с Надей и добавил лаконичную, милую подпись:

С днем рождения! Люби и будь любимой, – коротко поздравил Дорофееву Дантес.

Скриншот – instagram.com/vladimirdantes

Напомним, что романтические отношения Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой продлились более 10 лет. Все это время супругов считали одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Однако в марте того года супруги сообщили, что развелись, но остались в дружеских отношениях.

Кроме того, в Сети уже ходят слухи о новом романе исполнительницы. Спустя некоторое время Дорофееву заметили во время прогулки по Барселоне в объятиях ресторатора и некогда друга семьи Михаила Кацурина.

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Мария Коробова
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