За скільки українці готові купувати квиток на концерт улюбленого виконавця?

Пандемія, економічні кризи, загальний занепад настрій – все це сильно позначається на щоденних уподобаннях українців. Відомо, скільки за таких умов люди готові витратити на концерт улюбленого артиста

Опитування показало дані про те, скільки українці готові витрачати на концерти / Фото: pixabay.com

Більшість опитаних готові витратити на концерт улюбленого виконавця до 1000 грн.

Відомо, скільки українці готові витратити на концерт / Фото: pixabay.com

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Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Цього року заплановано багато концертів українських та зарубіжних зірок, тож шанувальники музики зможуть вибрати щось на свій смак. Зараз ті, хто наперед купив квитки, сподіваються, що не буде погіршення епідемічної ситуації і вони зможуть насолодитися виступами улюблених артистів.

Прихильники музики сподіваються, що ситуація з пандемією не завадить їм насолодитися концертами / Фото: pixabay.com

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 19 січня 2022 року з 15:25 до 20 січня 2022 року до 08:30. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

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Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

– система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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Програма для користувачів Android.

Нагадаємо, раніше українці назвали найобридлішу зірку.