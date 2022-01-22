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За сколько украинцы готовы покупать билет на концерт любимого исполнителя?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 12:46
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Пандемия, экономические кризисы, всеобщее упадническое настроение – все это сильно отображается на ежедневных предпочтениях украинцев. Известно, сколько в таких условиях люди готовы потратить на концерт любимого артиста
Опрос показал данные о том, сколько украинцы готовы тратить на концерты
Опрос показал данные о том, сколько украинцы готовы тратить на концерты / Фото: pixabay.com

Большинство опрошенных готово потратить на концерт любимого исполнителя до 1000 грн.

Известно, сколько украинцы готовы потратить на концерт
Известно, сколько украинцы готовы потратить на концерт / Фото: pixabay.com

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Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

В этом году запланировано много концертов украинских и зарубежных звезд, поэтому поклонники музыки смогут выбрать что-то по своему вкусу. Сейчас же те, кто наперед купил билеты, надеются, что не будет ухудшения ситуации в плане эпидемической обстановки и они смогут насладиться выступлениями любимых артистов.

Поклонники музыки надеются, что ситуация с пандемией не помешает им насладиться концертами
Поклонники музыки надеются, что ситуация с пандемией не помешает им насладиться концертами / Фото: pixabay.com

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Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года с 15:25 по 20 января 2022 года до 08:30. Размер выборки: 1000 респондентов.

Для справки:

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  • Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
  • Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.
  • Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Напомним, ранее украинцы назвали самую надоевшую звезду.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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