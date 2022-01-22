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Лорак, Кароль чи Повалій? Українці назвали найобридлішу зірку

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 11:24
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Інформаційне поле часто переповнене піар-матеріалами від зірок, іноді навіть частіше, ніж результатами творчості. Дізнайтесь, новини про які знаменитості набридли українцям найбільше
Відомо, кого із зірок українці вважають найобридлішою
Відомо, кого із зірок українці вважають найобридлішою / Фото: Instagram

За новинами шоубізнесу стежать 29% мешканців міст України з населенням 50к+ віком 18-60 років.

36% заявляють, що є зірки, новини про які їм набридли. Найчастіше як таку зірку відзначають Ані Лорак (38% серед тих, кому набридли новини про зірок).

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Новини про Ані Лорак набридли українцям
Новини про Ані Лорак набридли українцям / Фото: instagram.com/anilorak

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Можливо, про Ані Лорак так часто пишуть через те, що вона постійно гастролює Росією, а тепер має намір повернутися з концертами по Україні. Також зірка балує шанувальників фото у купальниках, часто змінює зачіски. До того ж, фанати періодично підозрюють у Лорак пластичні операції.

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 19 січня 2022 року з 15:25 до 20 січня 2022 року до 08:30. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

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  • Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
  • Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.
  • Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Програма для користувачів Android.

Також дивіться, як виглядають батьки Ані Лорак.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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