Лорак, Кароль чи Повалій? Українці назвали найобридлішу зірку

Інформаційне поле часто переповнене піар-матеріалами від зірок, іноді навіть частіше, ніж результатами творчості. Дізнайтесь, новини про які знаменитості набридли українцям найбільше

Відомо, кого із зірок українці вважають найобридлішою / Фото: Instagram

За новинами шоубізнесу стежать 29% мешканців міст України з населенням 50к+ віком 18-60 років.

36% заявляють, що є зірки, новини про які їм набридли. Найчастіше як таку зірку відзначають Ані Лорак (38% серед тих, кому набридли новини про зірок).

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Новини про Ані Лорак набридли українцям / Фото: instagram.com/anilorak

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Можливо, про Ані Лорак так часто пишуть через те, що вона постійно гастролює Росією, а тепер має намір повернутися з концертами по Україні. Також зірка балує шанувальників фото у купальниках, часто змінює зачіски. До того ж, фанати періодично підозрюють у Лорак пластичні операції.

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 19 січня 2022 року з 15:25 до 20 січня 2022 року до 08:30. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

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Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

– система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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Програма для користувачів Android.

Також дивіться, як виглядають батьки Ані Лорак.