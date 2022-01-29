Зірка Водної поліції Міла Римар про мрію зіграти поліцейського: З дитинства відвідувала стрілецькі клуби

31 січня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 44-серійного серіалу "Водна поліція". На глядачів чекає дуже насичене життя співробітників особливого відділу водної поліції

Зірка серіалу "Водна поліція" Міла Римар / Фото: прес-служба

Міла Римар здійснила свою дитячу мрію, зігравши одного зі співробітників особливого відділу у 44-серійному фільмі "Водна поліція". Актриса розповіла про особистий досвід, який може стати чудовим прикладом для тих, хто давно хотів круто змінити своє життя.

Міла, ви зіграли одного зі співробітників поліції. Виявляється, ви давно мріяли про таку роль. Це справді так?

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Я з дитинства любила ігри чоловічого характеру, і моїми друзями частіше були хлопці, ніж дівчата. Я з великим задоволенням відвідувала стрілецькі клуби, мені подобалося займатися тайським боксом і ходити на бій.

Мила Римар / Фото: прес-служба

Ваша мрія здійснилася, а якщо людина не має ні бажань, ні цілей? На вашу думку, чому так відбувається?

Тут, можливо, проблема в тому, що людина тривалий час відтворювала модель поведінки, яку пропонують інші. Наприклад, прийняту в суспільстві або диктується батьками, вчителями та релігією. Але настав час, коли треба йти далі, а людина не відчуває, що це її шлях. Впадає у депресію, і тоді, природно, настає повна бездіяльність. Людина починає пізнавати себе, вона вже не хоче реалізовувати чужі цілі та бажання, але свої поки що не з'явилися.

Що тоді важливо робити?

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У такій ситуації головне – не зупинятися. Як сказав Оноре де Бальзак: "Що б дійти мети, треба перш за все йти". Потрібно пробувати все, розглядати різні напрямки, поки щось відгукнеться. Потрібно вирощувати у собі любовь, без неї жодного інтересу до себе не з'явиться. А без інтересу та бажань не буде.

Чи є якась техніка, яка допоможе розібратися людині в собі?

Перше, що можу порадити, це стати перед дзеркалом (я іноді роблю цю практику) і поставити собі низку запитань: "Що мені в собі подобається, а що ні?", "Як я почуваюся в тому місці, де зараз перебуваю?" , "Як я почуваюся в цьому одязі (білизна), в якому ходжу?", "Який я себе бачу через 5-10 років?", "Чи подобається мені це?", "Чи відповідає зараз моє тіло моїм очікуванням?"

Мила Римар / Фото: прес-служба

Тобто проаналізувати ваш спосіб життя, розвиток, зарплату тощо. І почнуть надходити відповіді. Впевнена, людина почне діяти. Завдяки цьому народжуватимуться і бажання, і цілі. Також рекомендую часто подорожувати, більше перебувати в єднанні з природою, займатися чимось творчим – це надихає, наповнює та відкриває людину.

Як ви справляєтеся із негативом?

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Коли я розумію, що якісь неприємні думки лізуть у голову, я використовую техніку "Хоопонопоно". Раніше я її не зовсім розуміла. Наприклад, чому треба говорити: "Пробач мені" та "Мені дуже шкода"? Тобто, кого вибачити і кого шкода? Але чим частіше я починала її використовувати, то більше розуміти сенс цієї техніки. Мало того, коли присвячуєш ці слова іншій людині, то її ставлення до тебе теж змінюється. Навіть коли я спостерігаю неприємну ситуацію, яка мене не стосується, я також застосовую "Хоопонопоно".

Мила Римар / Фото: прес-служба

Що для вас має значення у такі моменти?

Мені неважливо, хто має рацію, а хто винен, хто любить мене, а хто ненавидить. На мій погляд, треба відправляти у світ світлі думки, щоб він змінювався. Я використовую цю техніку лише кілька років, але бачу чудовий результат. І насамкінець не можу не поділитися цитатою одесита та майстра бойових мистецтв. Це актор і каскадер Олексій Кадочников, який сказав: "У світі є лише одна людина, здатна потягнути тебе на дно або витягнути нагору – це ти сам".

В одному з інтерв'ю ви сказали, що в дитинстві часто відвідували з братом монастирі, були на службах. Потреба ходити до церкви та читати молитви залишилася?

У тому віці всі мої дії і захоплення були нав'язані вчителями, батьками, старшим братом, тому що їхня думка була значущою для мене. Я не знала себе і не розуміла, чого хоче моя душа. Сьогодні я вірю, що Бог єдиний і всі релігії ведуть до Нього. І не має значення, до якої конфесії ти ставишся, головне – що ти віриш. Зараз я не вважаю за потрібне щодня ходити на богослужіння, бо впевнена, що можу поговорити з Богом удома та в будь-якому іншому місці.

Мила Римар / Фото: пресслужба

Як ви ставитеся до фрази, що у всьому потрібно покладатися на Бога?

Якщо я лежатиму на дивані і чекатиму, коли на моїй вулиці настане свято, то в результаті нічого не станеться. (Усміхнулася). Все, що приходить, не можна ігнорувати. Саме таким чином вищі сили дають нам можливості, які ми можемо використати на благо собі та своєму оточенню. Це і є божественна допомога та турбота. Без особистих зусиль зміни до покращення не відбудуться. І не треба забувати приказку: "На Бога надійся, а сам до роботи берися".

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