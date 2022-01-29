Звезда Водной полиции Мила Рымарь о мечте сыграть полицейского: С детства посещала стрелковые клубы

31 января на телеканале "Украина" состоится премьера 44-серийного сериала "Водная полиция". Зрителей ждет очень насыщенная жизнь сотрудников особого отдела водной полиции

Звезда сериала "Водная полиция" Мила Рымарь / Фото: пресс-служба

Мила Рымарь осуществила свою детскую мечту, сыграв одного из сотрудников особого отдела в 44-серийном фильме "Водная полиция". Актриса рассказала о личном опыте, который может стать прекрасным примером для тех, кто давно хотел круто изменить свою жизнь.

Мила, вы сыграли одного из сотрудников полиции. Оказывается, вы давно мечтали о такой роли. Это на самом деле так?

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Я с детства любила игры мужского характера, и моими друзьями чаще были парни, нежели девчонки. Я с огромным удовольствием посещала стрелковые клубы, мне нравилось заниматься тайским боксом и ходить на рукопашный бой.

Мила Рымарь / Фото: пресс-служба

Ваша мечта осуществилась, а если у человека нет ни желаний, ни целей? На ваш взгляд, почему так происходит?

Здесь, возможно, проблема в том, что человек долгое время воспроизводил модель поведения, предлагаемую другими. Например, принятую в обществе или диктуемую родителями, учителями и религией. Но пришло время, когда нужно идти дальше, а человек не чувствует, что это его путь. Впадает в депрессию, и тогда, естественно, наступает полное бездействие. Человек начинает познавать себя, он уже не хочет реализовывать чужие цели и желания, но свои пока не появились.

Что тогда важно делать?

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В такой ситуации главное – не останавливаться. Как сказал Оноре де Бальзак: "Что бы дойти до цели, надо прежде всего идти". Нужно пробовать все, рассматривать различные направления, пока что-то не откликнется. Нужно взращивать в себе любовь, без нее никакого интереса к себе не появится. А без интереса и желаний не будет.

Есть ли какая-нибудь техника, которая поможет разобраться человеку в себе?

Первое, что могу посоветовать, это стать перед зеркалом (я иногда проделываю данную практику) и задать себе ряд вопросов: "Что мне в себе нравится, а что нет?", "Как я себя чувствую в том месте, где сейчас нахожусь?", "Как я себя чувствую в этой одежде (белье), в которой хожу?", "Какой я себя вижу через 5-10 лет?", "Нравится ли мне это?", "Соответствует ли сейчас мое тело моим ожиданиям?"

Мила Рымарь / Фото: пресс-служба

То есть проанализировать ваш образ жизни, развитие, зарплату и т.д. И начнут приходить ответы. Уверена, человек начнет действовать. Благодаря этому станут рождаться и желания, и цели. Также рекомендую часто путешествовать, больше находиться в единении с природой, заниматься чем-то творческим – это очень вдохновляет, наполняет и открывает человека.

Как вы справляетесь с негативом?

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Когда я понимаю, что какие-то неприятные мысли лезут в голову, я использую технику "Хоопонопоно". Раньше я ее не совсем понимала. Например, почему нужно говорить: "Прости меня" и "Мне очень жаль"? То есть кого простить и кого жаль? Но чем чаще я начинала ее использовать, тем больше понимать смысл данной техники. Мало того, когда посвящаешь эти слова другому человеку, то его отношение к тебе тоже меняется. Даже когда я наблюдаю неприятную ситуацию, которая меня совершенно не касается, я также применяю "Хоопонопоно".

Мила Рымарь / Фото: пресс-служба

Что для вас имеет значение в такие моменты?

Мне неважно, кто прав, а кто виноват, кто любит меня, а кто ненавидит. На мой взгляд, нужно отправлять в мир светлые мысли, чтобы он менялся. Я использую эту технику всего лишь несколько лет, но вижу прекрасный результат. И напоследок не могу не поделиться цитатой одессита и мастера боевых искусств. Это актер и каскадер Алексей Кадочников, который сказал: "В мире есть только один человек, способный потянуть тебя на дно или вытянуть наверх – это ты сам".

В одном из интервью вы сказали, что в детстве часто посещали с братом монастыри, были на службах. Потребность ходить в церковь и читать молитвы осталась?

В том возрасте все мои действия и увлечения были навязаны учителями, родителями, старшим братом, потому что их мнение было значимо для меня. Я не знала себя и не понимала, чего хочет моя душа. Сегодня я верю, что Бог един и все религии ведут Нему. И неважно, к какой конфессии ты относишься, главное – что ты веришь. Сейчас я не считаю нужным ежедневно ходить на богослужения, так как уверена, что могу поговорить с Богом дома и в любом другом месте.

Мила Рымарь / Фото: пресс-служба

Как вы относитесь к фразе, что во всем нужно полагаться на Бога?

Если я буду лежать на диване и ждать, когда на моей улице наступит праздник, то в результате ничего не произойдет. (Улыбнулась.) Все, что приходит, нельзя игнорировать. Именно таким образом высшие силы дают нам возможности, которые мы можем использовать во благо себе и своему окружению. Это и есть божественные помощь и забота. Без личных усилий изменения к улучшению не произойдут. И не нужно забывать поговорку: "На Бога надейся, а сам не плошай".

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