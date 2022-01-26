Адель обдурила фанатів: чому насправді співачка скасувала концерти

Схоже, не все так просто. Як повідомляють інсайдери, Адель була незадоволена декораціями, хором, звуковою системою та іншими елементами, пов'язаними з майбутнім шоу — вони були недостатньо хороші.
Як пише The Sun, причиною скасування концерту могли стати постійні скандали Адель зі сценографом Есмеральдою Девлін. Вони не могли домовитися щодо оформлення сцени.
Незважаючи на те, що постановка коштує мільйони, Адель була такою незадоволеною результатом, що ясно висловила свою позицію Есмеральді. Вона відчайдушно хотіла, щоб усе було ідеально, що постійно вносило зміни, але жодної реальної ясності так і не з'явилося
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Не подобалися британській співачці та декорації, які збиралися 11 годин. Наприклад, в одному з номерів Адель мала ніби йти по воді. Однак встановлена складна конструкція з басейном за раніше затвердженим дизайном їй не сподобалася.
Коли вона побачила готовий басейн, вона відмовилася брати участь у шоу і в цьому номері. Адель подивилася на басейн і назвала його "безформним старим ставком, -
Сама Адель і її представник поки ніяк не коментують чутки, що з'явилися.
Нагадаємо, у листопаді Адель випустила перший за шість років альбом про розлучення. Вона присвятила його синові.