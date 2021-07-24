Розлучення і зірвані заручин: всі чоловіки Дженніфер Лопес

24 липня Джей Ло святкує свій день народження. З цього приводу ми вирішили пригадати всіх чоловіків знаменитої співачки

Всі романи Дженніфер Лопес

Через кілька тижнів після розриву з Алексом Родрігесом, Джей Ло почала зустрічатися з Беном Аффлеком. "Ексів" часто стали помічати разом, а нещодавно найкраща подруга співачки опублікувала спільну світлину пари, що підтверджує возз'єднання Бенніфер.

Серед залицяльників Дженніфер було чимало музикантів і акторів. З нагоди дня народження Лопес, розповідаємо про її найгучніші стосунки.

Оджані Ноа

Дженіфер Лопес і Оджані Ноа / Фото: Getty Images

Саме з ним Дженніфер пішла під вінець наприкінці 90-х. Ноа працював офіціантом в Майамі, а після весілля зі знаменитістю став адміністратором її ресторану Madre's. На той час пара встигла розлучитися і залишитися друзями.

Однак врешті-решт Лопес і Ноа розлучилися зі скандалом – співачка звільнила Оджані, а той пригрозив оприлюднити домашнє відео з Лопес.

P Diddy (Шон Комбс)

Дженніфер Лопес і P Diddy / Фото: Getty Images

Пам'ятайте вихід Дженніфер Лопес у зеленій сукні Versace? На той час співачка зустрічалася з відомим репером P Diddy. Роман між ними почався під час зйомок кліпу. 27 грудня 1999 року пару і ще двох людей затримала поліція у зв'язку зі стріляниною в клубі на Таймс-сквер у Нью-Йорку. На цьому стосунки співачки і репера закінчилися.

Кріс Джадд

Дженніфер Лопес і Кріс Джадд / Фото: Getty Images

Кріс – хлопець з балету, за якого Дженніфер Лопес вийшла заміж у 2001 році. За словами Кріса, це було кохання з першого погляду. Правда, вже у червні 2002 року пара оголосила про розлучення.

Бен Аффлек

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дуже швидко Дженніфер Лопес закрутила роман з актором Беном Аффлеком, з яким познайомилася на зйомках у 2002 році.

Він подарував співачці каблучку з рожевим діамантом за півтора мільйона доларів. Їхнє весілля мало відбутися в 2003 році у Санта-Моніці, але цього не сталося.

Аффлек передумав. "Коли він запропонував мені розлучитися, не витримавши тиску преси і фанатів, я відчула себе так, ніби моє серце вирване з грудей", – пише Джей Ло про розрив з Беном у своїх мемуарах "Справжнє кохання".

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Марк Ентоні

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні / Фото: Getty Images

Та Дженніфер сумувала недовго, і вже в 2004 році вона вийшла за Марка Ентоні. Співак до того моменту щойно розлучився зі своєю попередньою дружиною.

У 2008 році у Лопес та Ентоні народилися двійнята Макс і Емма, але в 2011-му подружжя розлучилося. Співачка зізналася, що їй набридло терпіти "емоційне насильство" з боку чоловіка.

Дрейк

Дженніфер Лопес і Дрейк / Фото: instagram.com/jlo

Чутки про роман Лопес і Дрейка вперше з'явилися у 2016 році. Хоча офіційно зірки не підтвердили свої стосунки, в соцмережах регулярно публікували спільні фото.

При цьому колишня дівчина Дрейка співачка Ріанна відприсалася від обох в Instagram. Ймовірно, даремно. Тому що через три місяці, як писали ЗМІ, Лопес і Дрейк розлучилися.

Алекс Родрігес

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Історія кохання Дженніфер Лопес і 41-річного бейсболіста Алекса Родрігеса почалася у 2017 році. Вони разом з'являлися на червоних доріжках, не соромлячись виявляти свої почуття на публіці.

У березні 2018-го пара оголосила про заручини, а весілля вони планували зіграти в Італії влітку 2020-го. Через коронавірус церемонію переносили двічі, а в підсумку Лопес і Родрігес розлучилися.

Однією з причиною розриву пари вважають сварки на ґрунті зрад Алекса. Напередодні йому приписували роман з відомою акторкою.

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Раніше Джей Ло красиво злилася, коли ведуча ранкового шоу запитала її про Бена Аффлека.