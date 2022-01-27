Актор Величного століття втік із сім'єю з Туреччини

Актор Халіт Ергенч разом з дружиною та дітьми неочікувано вирішили назавжди змінити місце проживання

Халіт Ергенч переїхав до Лондона з дружиною та дітьми. / Фото: berguzarkorel

Виконавець ролі Султана Сулеймана з дружиною, акторкою Бергюзар Корель та трьома дітьми вирішили переїхати до Лондона. Відомо, що подружжя придбало там житло.

Ймовірно, парочка вирішило переїхати після народження третьої дитини, повідомляє Сumhuriyet. Нагадаємо, у 2021 році Халіт Ергенч втретє став батьком – у актора народилася донечка Лейла.

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Халіт Ергенч та Бергюзар Корель. / Фото: berguzarkorel

Зазначається, що зірокові батьки вже встигли записати старшого сина Алі в одну з лондонських шкіл. Сім'я не планує повертатися в Туреччину...принаймні до кінця пандемії коронавірусу.

Втім, Халіт Ергенч та Бергюзар Корель в майбутньому все ж приїжджатимуть на батьківщину, щоб продовжити роботу у кіно.

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До слова, зірка "Величного століття" перестав зніматись в 2020 році. Так, після зйомок проєкту "Вавилон" він відмовився від усіх запропонованих ролей, пояснивши, що хоче провести час з сім'єю.

Пара виховує трьох дітей. / Фото: berguzarkorel

Коротко про зіркову пару

Халіт Ергенч та Бергюзар Корель познайомилися у 2006 році під час зйомок серіалу "1001 ніч". Тоді ж у них закрутився роман, після чого Ергенч вирішив розлучитися з дружиною, з якою пробув у шлюбі лише один рік.

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Актори познайомилися під час зйомок. / Фото: Instagram

У 2009 році Халіт та Бергюзар зіграли весілля. Через рік у пари народився син Алі. А у 2020 році на світ з'явився другий син Хан. І ось восени 2021 року стало відомо про поповнення в сім'ї – народилася донька Лейла.

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