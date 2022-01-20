Перший у житті поцілунок та цибуля замість яблук: закулісся легендарного фільму "Морозко"

Культовий фільм вийшов на екрани у далекому 1965 році, але досі його дуже люблять і періодично переглядають. А вже змінилося кілька поколінь...

Фільм-казка "Морозко" - досі один із найулюбленіших фільмів у мільйонів людей / Фото: открытые источники

Взимку ми всі особливо проводимо час за улюбленими кінострічками, хоча деякі з них уже бачили кілька разів. Це якраз про фільм "Морозко", який у багатьох асоціюється з найкращими дитячими спогадами. Ця казкова історія про те, як добро перемагає зло, тому вона не одне десятиліття залишається актуальною. Щоб ви більше дізналися про цю кінолегенду, ми зібрали цікаві факти про фільм "Морозко".

Фільм "Морозко": цікаві факти

Вперше на екрани музичний фільм-казка "Морозко" вийшов 24 березня 1965 року. Режисером став Олександр Роу, сценарій належить перу Миколи Ердмана та Михайла Вольпіна. Це історія за мотивами найпопулярніших народних казок слов'ян.

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Фільм "Морозко" – улюблений фільм дитинства у мільйонів людей / Фото: открытые источники

Роль Морозко зіграв актор Олександр Хвиля, який після успіху фільму потім багато років грав Діда Мороза на новорічних ялинках, саме так його діти й сприймали – реальним казковим персонажем.

Головну героїню Настусю зіграла 15-річна Наталія Сєдих, яка на той час займалася фігурним катанням та балетом. Її помітили під час виконання танцю "Вмираючий лебідь" на дитячих святах.

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На цю роль пробувалась також Надія Румянцева, зірка фільмів "Дівчата" та Королева бензоколонки". І хоча худрада наполягала на її кандидатурі, режисер бачив у головній ролі саме Сєдих.

Наталя Седих в ролі Настусі / Фото: открытые источники

Через юний вік актриси дівчині накладали багато гриму, щоб вона здавалася старшою. Особливе знущання – ефект замерзлих вій за допомогою клею! Можна тільки уявити, скільки вій дівчина позбулася, знімаючи такий горе-грим.

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У Мережі гуляє багато чуток про те, що на знімальному майданчику у Наталії Сєдих трапився перший у житті поцілунок. І це на очах величезної армії глядачів!

У пізніших інтерв'ю Сєдих зізнавалася, що тоді вона закохалася у свого партнера зі зйомок Едуарда Ізотова, який зіграв Івана.

Перший у житті поцілунок у Наталі відбувся на знімальному майданчику / Фото: открытые источники

Наталі Сєдих пророкували грандіозний успіх у кіно, алеі зайнялася балетом. Щоб її більше не турбували кіностудії з пропозиціями, дівчина надіслала всім листа з проханням вилучити її досьє.

Актор, якого вона закохалася, Едуард Ізотов, який зіграв Івана, також багато чого взяв від цієї казки. Але життя його не склалося. 1983 року його затримали при спробі обміняти валюту. Вийшовши з в'язниці через 3 роки, він пережив кілька інсультів, через що змушений був залишити роботу в театрі. У 2003 році, у віці 66 років, Ізотов помер.

Для актора фільм став найкращим у кар'єрі / Фото: открытые источники

Усі пам'ятають харизматичну Бабу-Ягу, але не всі знають, що її зіграв чоловік, актор Георгій Мілляр. Йому, до речі, варто дякувати за те, що фільм "Морозко" взагалі вийшов на екрани. Справа в тому, що в підвалі готелю, де була знімальна група, прорвало трубу. Оскільки Міляр виявився першим на місці події, він сам виносив ящики з бобінами й у результаті відзнятий матеріал було врятовано.

Георгій Мілляр в ролі Баби-Яги / Фото: открытые источники

До речі, реальна хатинка Баби-Яги існувала у Заполяр'ї. Їх спорудили відразу дві: одна з них була дерев'яна і могла рухатися за допомогою важелів, а та, що "танцювала", була виготовлена з поролону.

Роль Марфуші втілила акторка Інна Чурікова. Вона настільки хотіла отримати роль, що на кінопробах перегризла величезну кількість горіхів, тому що в одному з епізодів її героїня коле шкаралупи зубами. Ще одна жертва Чурикової заради кіно – в одній зі сцен їй довелося замість яблук їсти цибулю, бо фрукти забули у готелі.

Інна Чурікова в ролі Марфушеньки / Фото: открытые источники

Щодо локації, казковий фільм "Морозко" знімали у 2 місцях: влітку — у селі під російським Звенигородом, а взимку — у селі під Оленегорським містом у Мурманській області.

Фільм "Морозко" знімався в дуже красивых місцях / Фото: открытые источники

Фільм-казка "Морозко" мала чимало нагород . Так, на Венеціанському кінофестивалі стрічка отримала "Золотого лева Святого Марка", а після закінчення фестивалю фільм купили для прокату в США. Американський союз кінематографістів визнав сценарій історії найкращим у категорії стрічок для сімейного перегляду. Також свого часу фільм високо оцінив Стівен Спілберг.

Ось такі цікаві факти про легендарний фільм вдалося дізнатися.

Фільм у свій час отримав багато нагород та схвальних відгуків / Фото: открытые источники

Також нагадаємо, на екрани вийшов тизер серіалу "Володар перснів".