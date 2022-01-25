Ссоры на площадке, романы между актерами и осутствие веры в успех: интересные факты о сериале "Беверли Хиллз, 90210"

Мы собрали самые интересные факты о самом любимом сериале 90-х, который смотрел каждый. Не пропустите сенсационные детали, которые знают не все

После этой подборки захочется пересмотреть культовый сериал снова / Фото: открытые источники

Готовя материал о жизни Тиффани Тиссен, исполнительницы роли Валери Мэлоун, мы настолько предались ностальгии, что решили собрать интересные факты о легендарном сериале. Сериал "Беверли Хиллз, 90210" по праву называют культовым. В 90-е его буквально смотрели все, но и сейчас он не уступает по популярности многим, так как поднимает до сих пор актуальные темы. Ввиду интереса наших читателей к теме, делимся интересными фактами о сериале "Беверли Хиллз, 90210", которые знают не все.

Актеры культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: vogue.ua

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"Беверли Хиллз, 90210": интересные факты

Название сериала могло быть другим. Есть информация, что создатель шоу Даррен Стар изначально хотел снимать сериал не в Беверли-Хиллз, а в городе Потомак штата Мэриленд. Поэтому рабочее название сериала было "Потомак, 20854". Но затем что-то в концепции поменялось и мы знаем сериал под названием "Беверли Хиллз, 90210".

Медиамагнат и режиссер Аарон Спеллинг изначально скептически отнесся к тому, что в качестве главных персонажей было много выбрано героев-подростков. К счастью, автор идеи сериала Дарен Стар настоял на своем и мы увидели киноисторию такой, какой она должна была быть изначально.

В успех сериала какое-то время не верили и сами актеры, поскольку телевизионный успех к "Беверли-Хиллз, 90210" пришел не сразу. Так, Джейсон Пристли и Джеймс Экхаус, киношные отец и сын, даже спорили на тему того, как скоро проект снимут с эфира.

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Актеры много времени проводили вместе на съемках и не только / скриншот

90210 — индекс, ставший самым известным почтовым индексом в мире. Это один из трех почтовых индексов Беверли-Хиллз.

Популярности сериал добился не в последнюю очередь благодаря... войне в Персидском заливе. Дело в том, что первые серии вышли в феврале 1991 года, в день, когда другие каналы прервали вещание для показа репортажей о войне в Персидском заливе. А так как тогда телеканал Fox не имел собственной службы новостей, в эфир пустили сериал "Беверли-Хиллз 90210". Конечно же, число тех, кто увидел сериал, был намного больше, чем если бы это было в другое время.

Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Йэн Зиринг, Габриэль Картерис, Брайан Остин Грин и Тори Спеллинг – актеры, которые появились как в пилотной, так и в финальной серии сериала.

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Тори Спеллинг, сыгравшая Донну, помогла отцу взять в актерскую команду Шеннен Доэрти и Джейсона Пристли, сыгравших двойняшек Брендона и Бренду Уолш. Именно актеров для этой парочки искали дольше всего.

Успех сериала превзошел все ожидания / скриншот

Интересно, что у Джейсона Пристли в реальной жизни есть сестра-близнец – актриса Джастин Пристли.

Позже Пристли признавался, что почти все актеры каста крутили романы друг с другом в самых разных конфигурациях. Это подтверждала и Тори Спеллинг.

Сама же Тори Спеллинг, сыгравшая в итоге Донну Мартин, проходила пробы под псевдонимом Ториа Митчел, чтобы спрятать свое звездное происхождение. Но многие все равно ее попрекают тем, что она появилась в сериале благодаря отцу.

Дилан Маккей должен был появиться всего в нескольких эпизодах шоу, но судьба распорядилась иначе. Изначально на роль плохого парня прослушали огромное количество актеров, но увидев выступление 25-летнего Люка Пери (на тот момент работавшего строителем), сделали на него ставку. Против него выступило руководство канала, и Аарону Спеллингу пришлось самому выплачивать актеру зарплату, чтобы Люк остался.

Персонажа Люка Перри назвали в честь актера Мэтта Диллона, хотя ходили слухи, что в честь музыканта Боба Дилана.

Люк Перри очень понравился на пробах Спеллингу / Фото: Getty Images

Иан Зиринг, сыгравший Стива, позвал Дженни Гарт "репетировать поцелуй" в гараже, а ведь они были едва знакомы. Об этом исполнительница роли Келли рассказала в своих мемуарах. На тот момент юная актриса призналась, что лишь позже узнала, что подобные сцены не обязательно репетировать.

Шэннен Доэрти в реальной жизни не раз конфликтовала с Дженни Гарт, поэтому экранные ссоры Бренды и Келли были такими правдоподобными. И в жизни, как и в кино, их мирила Тори Спеллинг.

Пресса не раз судачила о том, почему на самом деле Шэннен Доэрти покинула сериал после 4 сезонов. Говорили, что она создавала много проблем на съемках, ссорилась со всеми подряд, была капризной. И якобы именно разногласия с начальством стало причиной ее увольнения. Но истинная причина ее ухода – то, что она сделала короткую прическу в разгар съемок, нарушив тем самым последовательность событий.

Долго ходили слухи о настоящей причине ухода Доэрти

Скотт Скэнлон случайно застрелился. Такую судьбу персонажу создатели были вынуждены подарить из-за того, что исполнитель его роли, актер Дуглас Эмерсон, решил уйти из профессии и бросил сериал, чтобы поступить в колледж. Но таким образом была затронута в сериале еще и важная тема неосторожного поведения с оружием.

Мы уверены, у многих после этой ностальгической подборки появится желание пересмотреть любимый сериал "Беверли Хиллз, 90210".

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