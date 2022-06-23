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Брітні Спірс шкодує про переїзд: "Я ще не була в медовому місяці" (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 червня, 11:53
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Попзірка опублікувала перші фотографії з нового шикарного будинку і показала молодого підкачаного чоловіка в басейні
Брітні Спірс шкодує про переїзд у новий особняк
Брітні Спірс шкодує про переїзд у новий особняк / Фото: instagram.com/britneyspears

Після пишного весілля зі своїм коханим Семом Асгарі Брітні Спірс переїхала в розкішний особняк у Каліфорнії. У новому будинку за 11,8 мільйона доларів співачка насолоджується щасливим сімейним життям.

Щоправда, як виявилося, Брітні не зовсім задоволена швидкою зміною місця проживання. В Instagram виконавиця похвалилася формами у синьо-жовтому купальнику та поскаржилася на те, що переїзд позбавив молодят спільного відпочинку.

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Я ще не була в медовому місяці... Вийшла заміж і переїхала в новий будинок приблизно одночасно... Не найрозумніший вчинок, – розповіла шанувальникам Спірс.

Скриншот

Сьогодні у новоспеченого подружжя є можливість насолодитися всіма принадами нового житла й отримати задоволення від відпочинку біля власного басейну. Що, власне, зараз і роблять молодята – на відео Брітні показала накачаного чоловіка, який пірнає у воду.

Це так дивно, я прокидаюся і все нове...новий басейн...нова кухня...нове ліжко... Я думаю, що я в шоку! Я зрозуміла пару речей. Мені точно подобається бути як зовні, так і всередині. Зміни – це так здорово, – додала Брітні.

Раніше ми показували, яким було весілля Брітні Спірс із її колишнім чоловіком 17 років тому.

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Марія Коробова
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