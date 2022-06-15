Брітні Спірс купила шикарний особняк з незвичайною кімнатою – її призначення вас здивує (фото)

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися 9 червня. Їхню весільну церемонію досі обговорюють у соцмережах. А тепер для фанів артистки з'явився новий привід для обговорень: поп-зірка 2000-х купила шикарний будинок, який знаходиться неподалік будинку її дому ексчоловіка Кевіна Федерлайна, де він живе з їхніми з Брітні синами – 16-річним Шоном і 15-річним Джейденом, пише Daily Mail.
Особняк оцінюється в 11,8 млн доларів, його площа – більше 1000 квадратних метри.
Будинок знаходиться в Калабасасі, Каліфорнія, де розташовані особняки багатьох голлівудських зірок. Сусідами Брітні стануть сестри клану Кардаш'ян-Дженнер, Вілл Сміт, The Weeknd, Дрейк та багато інших.
Крім численних спалень та інших приміщень, у будинку є незвичайне місце – кімната, призначена виключно для пакування подарунків, де Брітні та її новоспечений чоловік Сем Асгарі будуть готувати презенти під час свят.
Будинок включає великий задній двір з великим басейном і водною гіркою. Ця ділянка також прикрашена кількома фонтанами, а до басейну підключено гідромасажну ванну.
Загалом, нудьгувати в новому будинку Брітні точно не буде!
Раніше ми показували, яким було весілля Брітні Спірс із її колишнім чоловіком 17 років тому.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"