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Брітні Спірс купила шикарний особняк з незвичайною кімнатою – її призначення вас здивує (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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15 червня, 22:01
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Після досить скромного весілля, на якому було не більше 100 людей, Брітні вирішила зайнятися "квартирним питанням"
Брітні Спірс купила шикарний особняк у Каліфорнії
Брітні Спірс купила шикарний особняк у Каліфорнії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, dailymail

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися 9 червня. Їхню весільну церемонію досі обговорюють у соцмережах. А тепер для фанів артистки з'явився новий привід для обговорень: поп-зірка 2000-х купила шикарний будинок, який знаходиться неподалік будинку її дому ексчоловіка Кевіна Федерлайна, де він живе з їхніми з Брітні синами – 16-річним Шоном і 15-річним Джейденом, пише Daily Mail.

Особняк оцінюється в 11,8 млн доларів, його площа – більше 1000 квадратних метри.

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Будинок знаходиться в Калабасасі, Каліфорнія, де розташовані особняки багатьох голлівудських зірок. Сусідами Брітні стануть сестри клану Кардаш'ян-Дженнер, Вілл Сміт, The Weeknd, Дрейк та багато інших.

Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
Будинок Брітні Спірс у Каліфорнії
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Крім численних спалень та інших приміщень, у будинку є незвичайне місце – кімната, призначена виключно для пакування подарунків, де Брітні та її новоспечений чоловік Сем Асгарі будуть готувати презенти під час свят.

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Будинок включає великий задній двір з великим басейном і водною гіркою. Ця ділянка також прикрашена кількома фонтанами, а до басейну підключено гідромасажну ванну.

Загалом, нудьгувати в новому будинку Брітні точно не буде!

Раніше ми показували, яким було весілля Брітні Спірс із її колишнім чоловіком 17 років тому.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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