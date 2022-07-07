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Ембер Херд знову чекають у суді: "ошуканці" загрожує 14 років

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 13:21
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Голлівудській актрисі знову доведеться наймати адвокатів. В Австралії проти колишньої дружини Джонні Деппа висунули звинувачення у лжесвідченні. Розслідування йде повним ходом
Ембер Херд чекає на новий суд
Ембер Херд чекає на новий суд / Фото: Getty Images

Не встигла Ембер Херд оговтатися після судових розглядів із екс-чоловіком Джонні Деппом, як їй звинувачують.

Голлівудська актриса ризикує потрапити до в'язниці за лжесвідчення. На цьому наполягає австралійський політик Барнабі Джойс.

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Нагадаємо, що у 2015 році Херд незаконно ввезла на територію Австралії двох своїх собак. Тоді актрисі висунули звинувачення за двома пунктами. Але незабаром справа була закрита, оскільки Херд все ж таки визнала себе винною у фальсифікації документів на своїх вихованців.

Через кілька років, у жовтні 2021 року, видання Daily Mail з'ясувало, що австралійська влада відкрила справу проти зірки. Екс-дружину Джонні Деппа підозрюють у дачі неправдивих показань.

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Згідно із законами Австралії, максимальний термін за лжесвідчення становить 14 років, а ось за підбурювання до нього – 7 років.

Раніше ми писали, що Джонні Деппа знову викликають до суду. Тепер гроші з актора намагатиметься здерти екс-колега з фільму "Місто брехні".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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