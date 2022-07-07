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Эмбер Херд снова ждут в суде: "обманщице" грозит 14 лет

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июля, 13:21
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Голливудской актрисе вновь придется нанимать адвокатов. В Австралии против бывшей жены Джонни Деппа выдвинули обвинения в лжесвидетельстве. Расследование идет полным ходом
Эмбер Херд ждет новый суд
Эмбер Херд ждет новый суд / Фото: Getty Images

Не успела Эмбер Херд оправиться после судебных разбирательств с экс-супругом Джонни Деппом, как ей предъявляют новые обвинения.

Голливудская актриса рискует попасть в тюрьму за лжесвидетельство. На этом настаивает австралийский политик Барнаби Джойс.

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Напомним, что в 2015 году Херд незаконно ввезла на территорию Австралии двух своих собак. Тогда актрисе выдвинули обвинения по двум пунктам. Но вскоре дело было закрыто, так как Херд все же признала себя виновной в фальсификации документов на своих питомцев.

Спустя несколько лет, в октябре 2021 года, издание Daily Mail выяснило, что австралийские власти открыли дело против звезды. Экс-супругу Джонни Деппа подозревают в даче ложный показаний.

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Согласно законам Австралии, максимальный срок за лжесвидетельство составляет 14 лет, а вот за подстрекательство к нему – 7 лет.

Ранее мы писали, что Джонни Деппа снова вызывают в суд. Теперь деньги с актера будет пытаться содрать экс-коллега из фильма "Город лжи".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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