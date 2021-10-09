Это горячо: 17 сногсшибательных фото именинницы Беллы Хадид

В честь дня рождения супермодели, вспоминаем ее самые сексуальные съемки для модных брендов и в глянцевых изданиях

Белла Хадид в рекламных кампаниях модных брендов / Фото: instagram.com/bellahadid, Calvin Klein

Сегодня, 9 октября Белле Хадид исполнилось 25 лет. Американская звезда, повторившая образ Наоми Кэмпбелл, начала модельную карьеру 7 лет назад. За этот период она смогла покорить сердца миллионов фанатов по всему миру, стать законодательницей трендов, получить контракты с ведущими модными брендами и появится на обложках Vogue.

В подростковом возрасте Белла была достаточно стеснительной, боролась с лишним весом, а в 15 лет сделала ринопластику. Интересно, что Белла – натуральная блондинка. Свой цвет волос модель специально перекрашивает, чтобы отличаться от старшей сестры Джиджи.

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В 2014 году Белла заключила контракт с модельным агентством IMG Models, которое уже сотрудничало с Джиджи. Обе девушки пошли по стопам своей матери – голландской супермодели 90-х Иоланды Хадид.

За свою карьеру Белла уже работала с Tom Ford, Dior, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Moschino, Balmain и Chanel.

/ Фото: пресс-служба

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За жизнью девушки в Instagram следит более 46 миллионов человек. С каждым годом Белла наращивает популярность, снимаясь в кампаниях Calvin Klein и Givenchy вместе с такими звездами, как Ирина Шейк и Кейт Мосс.

В 2017 году Белла Хадид стала послом ювелирного дома BVLGARI и неоднократно надевает их украшения на красные дорожки. Ко всему, Белла – первая модель в истории журнала Vogue, которая побила рекорд по количеству обложек за один месяц. В сентябре 2017 года модель украсила сразу 8 обложек изданий культового глянцевого журнала разных стран.

Мы же вдохновляемся трудом Беллы и рассматриваем ее самые впечатляющие фото.

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/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: пресс-служба

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Giuseppe Zanotti

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Versace

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Giuseppe Zanotti

/ Фото: Vogue

/ Фото: instagram.com/bellahadid

/ Фото: instagram.com/bellahadid

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