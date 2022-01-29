Гарік Харламов розійшовся із зіркою серіалу Кріпосна

Близько року у Мережі активно обговорювався роман Гаріка Харламова із актрисою Катериною Ковальчук. Лише у вересні пара вперше разом з'явилася на публіці

Гарік Харламов та Катерина Ковальчук розійшлися / Фото: uznayvse

Проте щастя пари було недовгим. Перші чутки про розрив акторів з'явилися на початку року, коли Харламов потрапив до лікарні з високою температурою, а Ковальчук не поспішала сидіти поруч із коханим і в цей час влаштовувала вечірки з друзями, а потім поїхала у відпустку на Кубу.

Як пише Telegram-канал "Курятник" пара розлучилася місяць тому. Харламов та Ковальчук не поспішають коментувати особисте життя.

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До слова, днями зірка серіалу "Кріпосна" вийшла у світ у компанії актора Павла Рассомахіна. Вони разом позували на червоній доріжці.

Скріншот: Instagram

Гарік Харламов та Катерина Ковальчук

Пара познайомилася на зйомках серіалу "Гусар". Про роман Харламова та Ковальчук вперше заговорили на початку 2020 року. Свої стосунки закохані не виставляли, але й не ховали. Весною минулого року вони разом відпочивали в Сочі і ділилися знімками з тих самих місць.

Нову дівчину Харламова регулярно порівнювали із колишньою дружиною Крістіною Асмус. Сам актор волів цю тему не обговорювати.

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/ Фото: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Гарік Харламов висміяв чутки про причини його розлучення з Крістіною Асмус .