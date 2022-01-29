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Гарик Харламов расстался со звездой сериала Крепостная

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 16:08
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Около года в Сети активно обсуждался роман Гарика Харламова с актрисой Екатериной Ковальчук. Только в сентябре пара впервые вместе появилась на публике
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук расстались
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук расстались / Фото: uznayvse

Однако счастье пары было недолгим. Первые слухи о расставании актеров появились в начале года, когда Харламов попал в больницу с высокой температурой, а Ковальчук не спешила сидеть рядом с возлюбленным и в это время устраивала вечеринки с друзьями, а потом уехала в отпуск на Кубу.

Как пишет Telegram-канал "Курятник" пара рассталась месяц назад. Харламов и Ковальчук не спешат комментировать личную жизнь.

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К слову, на днях звезда сериала "Крепостная" вышла в свет в компании актера Павла Рассомахина. Они вместе позировали на красной дорожке.

Скриншот: Instagram

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук

Пара познакомилась на съемках сериала "Гусар". О романе Харламова и Ковальчук впервые заговорили в начале 2020 года. Свои отношения влюбленные напоказ не выставляли, но и не прятали. Весной прошлого года они вместе отдыхали в Сочи и делились снимками из одних и тех же мест.

Новую девушку Харламова регулярно сравнивали с бывшей женой Кристиной Асмус. Сам актер предпочитал эту тему не обсуждать.

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/ Фото: Instagram

Напомним, недавно Гарик Харламов высмеял слухи о причинах его развода с Кристиной Асмус.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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