Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Оскар 2022

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дурість чи деменція? Лев Лещенко не розуміє, чому до російських артистів застосовують санкції

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 18:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Так, напевно, дуже складно зрозуміти, чому весь світ засуджує російське вторгнення в Україні
Лев Лещенко опинився в центрі уваги через свою позицію
Лев Лещенко опинився в центрі уваги через свою позицію / Фото: открытые источники

Російське вторгнення в Україну стало лакмусовим папером, який зняв з людей маски і показав, хто друг, а хто – ворог. Багато артистів із РФ довели, що вони – рашисти, адже підтримують військове шаленство Путіна в Україні, схвалюючи кривавий режим. І зараз у всіх на вустах новини від Лева Лещенка.

Нещодавно 80-річний артист у коментарі пропагандистському виданню "КП.ру" говорив, що не розуміє, за що на російських зірок із пропутинською позицією багато країн наклали санкції. На думку шанувальника Путіна – у 2014-му році він підтримав анексію Криму, а у 2018-му році був довіреною особою Путіна на президентських виборах – це неправильно. Не повинні встановлюватися заборони у мистецтві та спорті.

Реклама
Лев Лещенко

Також він вважає, що не варто вводити санкції у відповідь, люди повинні самі вирішувати, ходити їм на той чи інший концерт чи ні.

Мистецтво та спорт поза політикою були, тому я вважаю, що ці санкції проти артистів, спортсменів це негуманно.

І тут виникає єдине логічне питання: а гуманно бомбити пологові будинки, дитячі садки, мирні міста, прикриваючись пропагандистськими гаслами?

Нагадаємо, Мінкульт готує санкції 47 зірок, які підтримують війну Путіна в Україні.

Реклама

Але далі буде! Кожен, хто підтримує війну проти України чи схвалює її своїм мовчанням, відповість за все і відчує на собі всі наслідки війни – справедливість переможе!

Також відзначимо, що найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти