Гагаріна, Тіматі, Лепс та інші: Мінкульт готує санкції 47 зіркам, які підтримують війну Путіна в Україні

Україна веде боротьбу по всіх напрямках: чистка зірок, які підтримують кривавий режим Путіна, продовжується

Всі посібники Путіна будуть наказані / Фото: открытые источники

Україна ось уже більше місяця продовжує відбивати атаки російського окупанта і робить це по всіх напрямках. Окрім російських солдатів, будуть покарані і артисти, які підтримують військове безумствоо Путіна в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на сторінці у Facebook повідомив, що Міністерство культури та інформаційної політики готує документ з іменами публічних людей, які своїми заявами та вчинками підтримують путінський режим та виступають за війну в Україні. Проти них буде задіяно санкції.

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Олександр Ткаченко

Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та Президентом.

У цьому списку значаться такі імена (список із ФБ – не повний):

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, він же Джиган;

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Микола Расторгуєв;

Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

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Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";

Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";

Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;

Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційної агенції REGNUM.

Також санкції запроваджуються проти двох юридичних осіб:

власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" та "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігійна організація Свято-Сіміонівське архієрейське подвір'я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії Російської православної церкви (московський патріархат)";

ТОВ "8 канал".

Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, "русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом". Працюємо.

Також нагадаємо, Латвія внесла до чорного списку 25 російських діячів культури.

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