Катрін Деньов продасть 125 пар своїх дизайнерських туфель. Ціна стартує від 900 гривень

Катрін Деньов – одна з тих акторок, які мають не тільки блискучу кар'єру, але і бездоганний стиль. Цього разу зірка вирішила розпродати на благодійному аукціоні своє взуття від люкс-брендів

Катрін Деньов / Фото: Getty Images, artcurial.com

Після успішного аукціону Christie`s в Парижі у 2019 році, коли Катрін Деньов продала свої вбрання від Yves Saint Laurent майже за мільйон євро, актриса виставляє на продаж понад сотню пар свого взуття. Отримані кошти отримає французька благодійна організація Les Restos du Coeur, яка займається роздачею продуктових наборів та обідів нужденним.

Як повідомляє WWD, на онлайн-аукціоні Artcurial, який пройде з 7 по 14 вересня, буде представлено близько 125 пар туфель від таких виробників, як Christian Louboutin, Saint Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, Manolo Blahnik, Prada і Roger Vivier. Серед представлених розмірів взуття будуть від 37 до 39,5, а вартість однієї пари варіюється від 30 до 150 євро (приблизно, від 900 до 4800 гривень).

Я без тями від взуття! Я захоплююся людьми, здатними вдихнути життя в предмети. Мені подобаються туфлі на плоскій підошві, бежеві або кольорові балетки Chanel і підбори, – розповідала Катрін Деньов журналу Madame Figaro в 1989 році.

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Серед пропонованих лотів – пара сандалій на платформі Saint Laurent`s Tribute. Їхні вартість – від 80 до 120 євро. Також будуть представлені червоні замшеві босоніжки від Prada, які Катрін Деньов взувала на показ фільму "Славні виродки" на Каннському кінофестивалі у 2013 році.

Раніше на благодійному аукціоні продали пов'язку лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду. Виторгувати вдалося цілих 7,5 млн сербських динарів (близько 64 тисяч євро).