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Катрин Денев продаст 125 пар своих дизайнерских туфель для благотворительности

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
29 июля, 14:29
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Катрин Денев – одна из тех актрис, которые имеют не только блестящую карьеру, но и безупречный стиль. В этот раз звезда решила распродать на благотворительном аукционе свою обувь от люкс-брендов
Катрин Денев
Катрин Денев / Фото: Getty Images, artcurial.com

После успешного аукциона Christie's в Париже в 2019 году, когда Катрин Денев продала свои наряды от Yves Saint Laurent почти за миллион евро, актриса выставляет на продажу более сотни пар своей обуви. Полученные средства получит французская благотворительная организация Les Restos du Coeur, которая занимается раздачей продуктовых наборов и обедов нуждающимся.

Как сообщает WWD, на онлайн-аукционе Artcurial, который пройдет с 7 по 14 сентября, будет представлено около 125 пар туфель от таких производителей, как Christian Louboutin, Saint Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, Manolo Blahnik, Prada и Roger Vivier. Среди представленных размеров обуви будут от 37 до 39,5, а стоимость одной пары варьируется от 30 до 150 евро.

Я без ума от обуви! Я восхищаюсь людьми, способными вдохнуть жизнь в предметы. Мне нравятся туфли на плоской подошве, бежевые или цветные балетки Chanel и каблуки, – рассказывала Катрин Денев журналу Madame Figaro в 1989 году.

Катрин Денев
Катрин Денев / Фото: Getty Images

Среди предлагаемых лотов – пара сандалий на платформе Saint Laurent's Tribute. Их стоимость – от 80 до 120 евро. Также будут представлены красные замшевые босоножки от Prada, которые Катрин Денев обувала на показ фильма "Славные ублюдки" на Каннском кинофестивале в 2013 году.

Ранее на благотворительном аукционе продали повязку лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. Выторговать удалось целых 7,5 млн сербских динар (около 64 тысяч евро).

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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