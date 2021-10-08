Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова

Junior Eurovision

Зірка Крейга

Insta-розлучення

Сини Спірс

Українські Бонди

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Стан здоровья Лариси Гузєєвої погіршився: Ураження легень 65%

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 09:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська акторка і телеведуча вже більше тижня перебуває під наглядом лікарів. У Лариси Гузєєвої підтвердився COVID-19
Нові подробиці про стан здоров'я Лариси Гузєєвої
Нові подробиці про стан здоров'я Лариси Гузєєвої / Фото: Instagram

Як повідомляє Telegram-канал Mash, стан здоров'я Лариси Гузеевой погіршився. Зараз у акторки ураження легень досягає 60-65% . Хоч на 1 жовтня було уражено тільки 7% легких.

Лікарі зазначають негативну динаміку. Гузєєвій рекомендували дихальну гімнастику, спостереження і контроль лабораторних показників. Якщо сатурація опуститься нижче 95, то ведучій проведуть лікування киснем, – пише Mash.

Ларису Гузєєву госпіталізували в Москві
Ларису Гузєєву госпіталізували в Москві / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Нагадаємо, в кінці вересня Ларису Гузєєву екстрено госпіталізували в одну з клінік Москви . Зазначалося, що актриса скаржилася на проблеми з диханням. Сама Гузєєва після тривожних новин вийшла на зв'язок в Instagram .

Завжди вважала, що здоров'я – це дуже інтимно. Я ж не Сталін, щоб всій країні доповідали, що й до чого зі мною. Не дзвоніть мені і моєю родині, мені і так страшно, – написала акторка.

Раніше ми розповідали, що російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19. У 67-річного артиста уражено від 25% до 50% легких.

У програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19:

Реклама

Інші новини про зірок:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти