Стан здоровья Лариси Гузєєвої погіршився: Ураження легень 65%

Російська акторка і телеведуча вже більше тижня перебуває під наглядом лікарів. У Лариси Гузєєвої підтвердився COVID-19

Нові подробиці про стан здоров'я Лариси Гузєєвої / Фото: Instagram

Як повідомляє Telegram-канал Mash, стан здоров'я Лариси Гузеевой погіршився. Зараз у акторки ураження легень досягає 60-65% . Хоч на 1 жовтня було уражено тільки 7% легких.

Лікарі зазначають негативну динаміку. Гузєєвій рекомендували дихальну гімнастику, спостереження і контроль лабораторних показників. Якщо сатурація опуститься нижче 95, то ведучій проведуть лікування киснем, – пише Mash.

Ларису Гузєєву госпіталізували в Москві / Фото: Скріншот з YouTube

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Нагадаємо, в кінці вересня Ларису Гузєєву екстрено госпіталізували в одну з клінік Москви . Зазначалося, що актриса скаржилася на проблеми з диханням. Сама Гузєєва після тривожних новин вийшла на зв'язок в Instagram .

Завжди вважала, що здоров'я – це дуже інтимно. Я ж не Сталін, щоб всій країні доповідали, що й до чого зі мною. Не дзвоніть мені і моєю родині, мені і так страшно, – написала акторка.

Раніше ми розповідали, що російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19. У 67-річного артиста уражено від 25% до 50% легких.

У програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19:

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