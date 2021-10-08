Стан здоровья Лариси Гузєєвої погіршився: Ураження легень 65%

Як повідомляє Telegram-канал Mash, стан здоров'я Лариси Гузеевой погіршився. Зараз у акторки ураження легень досягає 60-65% . Хоч на 1 жовтня було уражено тільки 7% легких.
Лікарі зазначають негативну динаміку. Гузєєвій рекомендували дихальну гімнастику, спостереження і контроль лабораторних показників. Якщо сатурація опуститься нижче 95, то ведучій проведуть лікування киснем, – пише Mash.
Нагадаємо, в кінці вересня Ларису Гузєєву екстрено госпіталізували в одну з клінік Москви . Зазначалося, що актриса скаржилася на проблеми з диханням. Сама Гузєєва після тривожних новин вийшла на зв'язок в Instagram .
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Завжди вважала, що здоров'я – це дуже інтимно. Я ж не Сталін, щоб всій країні доповідали, що й до чого зі мною. Не дзвоніть мені і моєю родині, мені і так страшно, – написала акторка.
Раніше ми розповідали, що російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19. У 67-річного артиста уражено від 25% до 50% легких.
У програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19:
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