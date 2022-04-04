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Міка Ньютон та Джон Ледженд присвятили пісню Україні на Греммі-2022: відео

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 09:37
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Зірки виступили на сцені у Лас-Вегасі під час церемонії нагородження музичною премією
Міка Ньютон та Джо Ледженд виконали на "Греммі" пісню, присвячену Україні
Міка Ньютон та Джо Ледженд виконали на "Греммі" пісню, присвячену Україні / Фото: Getty Images

На відміну від "Оскара", де відмовились надати слово президенту України Володимиру Зеленському, на "Греммі" ж український очільник виступив з промовою. У відеозверненні він закликав весь світ продовжувати підтримувати Україну, яка протистоїть російським окупантам.

Після слів Зеленського на сцену "Греммі" вийшов американський музикант Джон Ледженд, щоб виконати свою нову пісню Free. У зворушливій баладі артист закликав до миру.

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Також під час виступу Ледженда до нього приєдналися бандуристка родом з Одеси Сюзанна Іглідан та Міка Ньютон, яка виконала один куплет українською мовою.

Цікаво, що під кінець їхнього виступу на сцену вийшла українська поетка Люба Якимчук, яка лише кілька днів тому змогла вибратись до США.

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Згодом у Instagram Джон Ледженд заявив, що для нього було честю виступити разом із українськими зірками.

Я написав FREE після того, як тиждень дивився моторошні кадри дикого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому нема жодного морального виправдання – немає права вбивати, скорювати та брати в полон український народ, немає права змушувати мовчати волю людей у демократичній країні, – пояснив співак.

До речі, ми писали, хто отримав бажані нагороди на "Греммі-2022".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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