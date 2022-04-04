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Мика Ньютон и Джон Ледженд посвятили песню Украине на Грэмми-2022: видео

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 09:37
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Звезды выступили на сцене в Лас-Вегасе во время церемонии награждения музыкальной премией
Мика Ньютон и Джо Ледженд исполнили на "Грэмми" песню, посвященную Украине
Мика Ньютон и Джо Ледженд исполнили на "Грэмми" песню, посвященную Украине / Фото: Getty Images

В отличие от "Оскара", где отказались предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому, на "Грэмми" украинский глава выступил с речью. В видеообращении он призвал весь мир продолжать поддерживать Украину, противостоящую российским оккупантам.

После слов Зеленского на сцену "Грэмми" вышел американский музыкант Джон Ледженд, чтобы исполнить свою новую песню Free. В трогательной балладе артист призвал к миру.

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Также во время выступления Ледженда к нему присоединились бандуристка родом из Одессы Сюзанна Иглидан и Мика Ньютон, которая исполнила один куплет на украинском языке.

Интересно, что к концу их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Люба Якимчук, которая лишь несколько дней назад смогла выбраться в США.

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Впоследствии в Instagram Джон Ледженд заявил, что для него было честью выступить вместе с украинскими звездами.

Я написал FREE после того, как неделю смотрел жуткие кадры дикого, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет никакого морального оправдания – нет права убивать, покорять и пленять украинский народ, нет права заставлять молчать волю людей в демократической стране, – отметил певец.

Кстати, мы писали, кто получил желаемые награды на "Грэмми-2022".

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Анастасия Рогожинская
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