Найкращі та найдивніші вбрання зірок на гала-вечері LACMA та Gucci (фото)

На 10-му щорічному заході LACMA Art + Film Gala з'явилися Джаред Лето, Біллі Айліш, Гейлі Бібер, Сальма Хаєк та інші селебрітіс

Хто прийшов на гала-вечерю музею мистецтв LACMA 2021 / Фото: Getty Images

Зірковий захід відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес, за підтримки будинку Gucci. Організаторами виступили актор Леонардо Ді Капріо та представниця LACMA Єва Чоу.

Цього року дуже багато зірок відвідало івент. Найвідвертіші образи були у 19-річної Біллі Айліш, яка все частіше відмовляється від закритого одягу, та Ель Фаннінг, що прибула на захід у чорній сукні від Gucci.

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Співачка Біллі Айліш у Gucci / Фото: Getty Images

Акторка Ель Фаннінг / Фото: Getty Images

Хейлі Бібер з'явилася на килимовій доріжці у чудовій білій сукні Saint Laurent.

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Модель Хейлі Бібер у вбранні від Saint Laurent / Фото: Getty Images

Білий аутфіт обрав також актор та музикант Джаред Лето, якому, до речі, цьогоріч виповниться 50.

Джаред Лето на LACMA gala 2021 / Фото: Getty Images

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Меггі Джілленгол обрала чорну сукню з глибоким вирізом на грудях та об'ємними рукавами. Дуже елегантно!

Акторка Меггі Джілленгол / Фото: Getty Images

Брат Меггі – актор Джейк Джілленгол – одягнув костюм найприємніших кольорів для будь-якого українця. Мій особистий лідер на івенті (після Лето).

Актор Джейк Джілленгол / Фото: Getty Images

Рудоволоса красуня Флоренс Велч (Florence and the Machine) одягла атласну блакитну сукню, у якій вона нагадує персонажа з ельфійських казок.

Співачка Флоренс Велч / Фото: Getty Images

Майлі Сайрус позувала перед камерами у повністю квітковому аутфіті від Balenciaga. Тут навіть слова зайві...

Співачка Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

Один із найпопулярніших виконавців цього року Lil Nas X одягнув жовтий костюм Gucci з пір'ям на рукавах.

Lil Nas X у костюмі Gucci / Фото: Getty Images

Актриса Кірстен Данст у чорно-білій сукні Gucci із сіткою.

Актриса Кірстен Данст / Фото: Getty Images

Періс Гілтон пройшлася перед папараці у супроводі свого нареченого Картера Реума.

Періс Гілтон та її наречений Картер Реум / Фото: Getty Images

Актриса Сальма Хаєк у блискучій сукні Gucci.

Сальма Хаєк в Gucci / Фото: Getty Images

Нещодавно в український прокат вийшов фільм студії Marvel "Вічні", в якому одну із головних ролей виконала Сальма Хаєк. Рецензію на кінокомікс читайте тут.

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