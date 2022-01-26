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Музикант Ігор Саруханов розлучився вшосте

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 16:14
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Багато спроб зробив музикант Ігор Саруханов у прагненні стати щасливою людиною, але йому знову не пощастило. Він пережив шосте розлучення
/ Фото: Instagram

В ефірі російського П'ятого каналу в шоу "Світська хроніка" Ігор Саруханов розповів, що він та Тетяна Костичова розлучилися (як і Памела Андерсон нещодавно). Їх розлучення відбулося з другого разу.

Нагадаємо, весілля пари відбулося у 2014 році, але за кілька років вони розсталися. Тоді парі вдалося налагодити стосунки, але вдруге вони не змогли вивести стосунки на інший рівень. Тому Саруханов та Костичова розлучилися, без скандалів та взаємних претензій. Більше того, вони навіть не стали ділити майно.

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Причиною розлучення музикант називає той факт, що просто охолонули почуття:

Ігор Саруханов
Ігор Саруханов / Фото: Instagram

Ми з дружиною вже давно у розлученні, так вийшло. Але в такому інтелігентному дружньому розлученні. Коли ти в піднесеному почутті, відчутті кохання і ти любимо, ти любиш, інші вірші пишуться. Інший стан, музика інша...

Відомо також, що колишня дружина музиканта вже з головою поринула у новий роман. А ось сам артист поки що не поспішає. За його словами, зараз він хоче більше займатися творчістю та витрачати час на виховання дітей:

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Музикант з родиною
Музикант з родиною / Фото: открытые источники

Дочка Розалія – м'яка, така гарненька! Дуже розумна, розважлива. Старша Люба займається бальними танцями, грає на фортепіано.

Ще він дуже мріє про сина. Хтозна, може, хлопчик народиться у наступному шлюбі Саруханова.

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Музикант однак не шкодує, що одружився цілих шість разів. За його словами, розлучення у його житті траплялися лише тому, що музика для нього завжди стояла на першому місці.

Коли ти в загс заходиш, ти обіцяєш цій жінці разом із нею постаріти. І до кінця разом піти, таке інше. Несерйозні хлопці. І я був несерйозний багато разів. Але, на жаль, тільки зараз починаю це розуміти... У мене шанувальниця. Раніше у під'їздах сиділи дівчата. Тому моїм дівчаткам було дуже тяжко туди заходити. Тому що кричали: "О, прийшла, дивись, іде! Йде додому! До нашого! До нашого! Дивись, ми тобі там пообриваємо зараз…" Ось як можна жити спокійно?"

Але нам чомусь здається, що недовго треба чекатиме від 65-річного артиста радісних новин. У будь-якому випадку ми продовжуємо стежити за оновленнями.

Також дивіться добірку кліпів про Київ.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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