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Памела Андерсон розлучається зі своїм п'ятим чоловіком

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 01:48
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Знаменитість та її чоловік вже не живуть разом
Зірка оформляє розлучення в Канаді/Колаж: "Сьогодні"
Зірка оформляє розлучення в Канаді/Колаж: "Сьогодні"

Памела Андерсон після року шлюбу розлучається з охоронцем Деном Гейгерстом. Пара зареєструвала відносини у січні 2021 року.

Про це повідомляє Rolling Stone.

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Деталі

Віддомо, що Андерсон і Гейгерст уже не разом. Знаменитість офіційно почала оформляти розлучення. Вона робить це в Канаді.

"Памела любить так само щиро, як і живе", — повідомив інсайдер.

Зазначається, що короткий союз Дена Гейгерста і Памели Андерсон був "пандемійним вихором", який зник.

Варто зауважити, що союз пари відразу зазнав драми, оскільки колишня Дена — Кері — виступила з гучними звинуваченнями, що Андерсон розбила їхню сім’ю.

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"Сумно, що люди святкують та підбадьорюють їх. Усе це почалося з обману, заперечення та руйнівного вибору для усіх причетних людей", — заявила тоді ображена жінка.

Коротко про знаменитість

Як пише Wikipedia, Памела Андерсон — канадсько-американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг і активістка руху "Люди за етичне ставлення до тварин", секс-символ.

Народилась 1 липня 1967 року в Ледісміті. Здобула популярність знявшись у кількох телесеріалах, зокрема "Рятівники Малібу", а також як модель журналу Playboy.

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