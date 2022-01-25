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Потап присвятив пісню Києву: згадуємо інші кліпи про столицю України

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 21:30
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Багато знаменитостей присвячували пісні та кліпи улюбленому місту. Не пропустіть надихаючу підбірку музики про Київ
Багато артистів присвятили Києву песні та кліпи
Багато артистів присвятили Києву песні та кліпи / Фото: https://www.1zoom.ru/

Сьогодні ПТП, він же репер та продюсер Олексій Потапенко, випустив кліп на пісню "Київ". Композиція вийшла ще навесні у складі альбому ПТП – "Без реклами", але лише зараз з'явилося відео, жо того ж незаплановане.

Зимова атмосфера столиці так надихнула Потапа, що він вирішив поділитися з усіма, хто любить Київ, і показати його види з висоти пташиного польоту. А щоб зняти польоти, недоступні людському оку, використовували спеціальні дрони. У відео з'являються унікальні кадри: бані Михайлівського собору, меч Батьківщини Матері, хрест Володимира.

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Потап випустив кліп на пісню
Потап випустив кліп на пісню "Київ" / Фото: instagram.com/realpotap

Це місто для кожного своє, і у кожного є про нього історія. Мій "Київ" – денний та вечірній, літній та, як у цьому відео, чудовий зимовий, ностальгійний спогад із дитинства та замальовка сучасного мегаполісу. Де б я не знаходився, завжди з гордістю говорю, що я родом із Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості. Присвячую цю оду зимовому Києву всім, хто любить це місто,

– зазначив Потап.

Пропонуємо оцінити новинку!

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ПТП – Київ

Також дивіться, хто ще з артистів присвячував лірику улюбленому місту.

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Юлия Пыльца – Я люблю тебе, Київ

Ванеса Параді – Київ

Наталія Могилевська – "В Києве осень"

Павло Зібров – "Хрещатик"

Віктор Павлік – "Афіни, Київ і Стамбул"

Нагадаємо, минулого тижня у Мережі голосували, на кого більше схожий син Потапа.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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