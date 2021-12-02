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На Джигана подали до суду за пропаганду гомосексуалізму та приниження дітей

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 14:45
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Напередодні навколо репера спалахнув скандал. І все через його гострі висловлювання у відео
Від Джигана вимагатимуть 1 млн рублів.
Від Джигана вимагатимуть 1 млн рублів. / Фото: Instagram

Останнім часом знаменитості дедалі частіше "вляпюються" в скандали. То Інстасамку звинуватили у пропаганді проституції та розпусти, а цього разу Джигана звинуватили у пропаганді гомосексуалізму та образі дітей.

Так, психолог та представник російського Національного батьківського комітету Юрій Оболонський подав до суду на репера. Ба більше, він вимагає стягнути з музиканта 1 млн рублів (понад 370 тис. грн), про це повідомляє StarHit.

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Психолог впевнений, що Джиган створює "образ нетрадиційної сексуальної орієнтації". Все це Юрій зрозумів, проаналізувавши скандальні відео виконавця, де він часто нецензурно висловлюється, зокрема в бік молодих артистів.

Джиган неодноразово образив і принизив честь і гідність як особисто мою, так і охоплену відповідними постами аудиторії, яка змушена була слухати і дивитися принизливі відео, оскільки підписані на нього, як на публічну особу та реп-виконавця, а також батька чотирьох малолітніх дітей, – йдеться в заяві.

Оболонський впевнений, що дії артиста спрямовані на підрив традиційних моральних цінностей, насамперед сім'ї як основи соцсистеми. А це, на думку психолога, призводить до демографічної кризи, поширення бездітної, малодітної, монобатьківської сім'ї тощо.

Таким чином 22 грудня репера чекатимуть у суді, де він має відповісти за свої слова, які казав на відео. Якщо з'ясується, що Джиган і справді винен у пропаганді та приниженні, то йому доведеться виплатити Оболонському 1 млн рублів.

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Коротко про артиста

Джиган (Денис Устименко) народився 2 серпня 1985 року в Одесі. З дитинтва займався боксом, а з 15 років розпочав музикальну кар'єру. Після закінчення навчання він перебрався до Москви, де увійшов до складу Black Star.

Джиган зі сім'єю.
Джиган зі сім'єю. / Фото: Instagram

У 2012 році він почав сольну кар'єру і записав свій перший альбом "Холодное сердце". Відомі треки: "Таких не бывает", "Я Буду...", "Для нее", та інші.

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Артист одружений з моделлю Оксаною Самойловою. Вони виховують чотирьох дітей.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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