Накануне вокруг рэпера разгорелся скандал. И все из-за его острых высказываний на видео

От Джигана потребуют 1 млн рублей. / Фото: Instagram

В последнее время знаменитости все чаще "вляпываются" в скандалы. То Инстасамку обвинили в пропаганде проституции и разврата, а на этот раз Джигана обвинили в пропаганде гомосексуализма и оскорблении детей.

Так психолог и представитель российского Национального родительского комитета Юрий Оболонский подал в суд на рэпера. Более того, он требует взыскать с музыканта 1 млн рублей (более 370 тыс. грн), об этом сообщает StarHit .

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Психолог уверен, что Джиган создает "образ нетрадиционной сексуальной ориентации". Все это Юрий понял, проанализировав скандальные видео исполнителя, где он часто выражается нецензурно, в тому числе в сторону молодых артистов.

Джиган неоднократно обидел и унизил честь и достоинство как лично мою, так и охваченную соответствующими постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео, так как подписаны на него, как на публичное лицо и рэп-исполнителя, а также отца четырех малолетних детей, – говорится в заявлении.

Оболонский уверен, что действия артиста направлены на подрыв традиционных нравственных ценностей , в первую очередь семьи как основы соцсистемы. А это, по мнению психолога, приводит к демографическому кризису, распространению бездетной, малодетной, монородительской семьи и т. д.

Таким образом 22 декабря рэпера будут ждать в суде, где он должен ответить за слова, которые говорил на видео. Если выяснится, что Джиган действительно виноват в пропаганде и унижении, то ему придется выплатить Оболонскому 1 млн рублей.

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Кратко об артисте

Джиган (Денис Устименко) родился 2 августа 1985 в Одессе. С детства занимался боксом, а с 15 лет начал музыкальную карьеру. После окончания учебы он перебрался в Москву, где вошел в состав Black Star.

Джиган с семьей. / Фото: Instagram

В 2012 году он начал сольную карьеру и записал свой первый альбом "Холодное сердце". Известны треки: "Таких не бывает", "Я Буду...", "Для нее", и другие.

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Артист женат на модели Оксаны Самойловой. Они воспитывают четырех детей.

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