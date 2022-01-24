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Наташа Корольова обурена, що їй заборонили в'їзд до Литви: "Відчуваєш іспанський сором за таких представників влади"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 08:41
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Наташа Корольова вже відреагувала на новину про те, що найближчі п'ять років вона не зможе приїхати до Литви
Наташа Корольова прокоментувала заборону на в'їзд до Литви
Наташа Корольова прокоментувала заборону на в'їзд до Литви / Фото: скриншот

П'ять років тому Наташі Корольовій заборонили в'їзд до України через виступи в Криму, тепер співачка не зможе давати концерти у Литві з цієї ж причини. Сама Корольова такому рішенню здивована.

Вона опублікувала у себе в Instagram відео з концерту у Вільнюсі, який відбувся рік тому, та зазначила, що її пісні "несуть позитивний настрій". А раз влада це забороняє, то, як припустила Корольова, у них інші цінності.

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Ну просто нісенітниця якась. Світ остаточно перевернувся з ніг на голову… І мимоволі відчуваєш іспанський сором за таких представників влади, які, пропагуючи "свободу", вимагають "оцінки геополітичної обстановки"… Боже, Наташа Корольова та геополітика, – заявила артистка.

Співачка додала, що у лютому 2020 року, коли вона зібрала повну залу у Вільнюсі, то жодних проблем не виникло.

Хочеться поставити запитання, а де був пан Кащюнас у 2020-му чи може він нещодавно зайняв крісло голови парламентського комітету з національної безпеки та оборони і йому необхідно вислужитися? Залишається тільки розводити руками.

Додамо, це не перший раз, коли влада Литви вводить заборони на в'їзд російським артистам. Раніше у чорному списку опинилися Валерія, Григорій Лепс та Філіп Кіркоров. Останній теж наступні п'ять років не зможе потрапити до Литви через свою позицію щодо Криму.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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