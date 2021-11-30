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Николас Кейдж вывел на красную дорожку жену, вдвое моложе него (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 09:47
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Пара появилась на церемонии американской кинопремии Gotham Awards, состоявшейся минувшим вечером в Нью-Йорке
Николас Кейдж вывел на красную дорожку жену, вдвое моложе него
Николас Кейдж вывел на красную дорожку жену, вдвое моложе него / Фото: Getty Images

Вчера в Нью-Йорке вручали кинопремию Gotham Awards независимым фильмам и проектам. Триумфатором вечера стала Мэгги Джилленхол с ее картиной "Неизвестная дочь".

На красной дорожке перед камерами позировали Дакота Джонсон, Итан Хоук, Кристен Сюарт и многие другие звезды. Среди них были Николас Кейдж и его молодая жена Рико Шибата.

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26-летняя избранница, которая стала пятой супругой актера, выбрала для ивента черную шубу, костюм со змеиным принтом и розовый клатч. Кейдж надел черный костюм и темно-серую шляпу.

Николас Кейдж и его молодая жена Рико Шибата
Николас Кейдж и его молодая жена Рико Шибата / Фото: Getty Images

Что известно о новой жене Николаса Кейджа

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились более года назад в Японии, где актер снимал фильм Сион Соно "Узники страны призраков". Шибата, кстати, дебютировала в этом фильме.

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В феврале 2021 года Николас и Рико поженились. Церемония прошла отеле Wynn в Лас-Вегасе.

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У Кейджа есть 30-летний сын Уэстон от актрисы Кристины Фалтон. Ранее в Лас-Вегасе Николас Кейдж женился на Эрике Койке, но их брак продержался всего четыре дня.

Все жены Николаса Кейджа

Как мы уже отметили, Николас Кейдж женат пять раз. Его первой женой в 1995-м стала Патрисия Аркетт, после нее, с 2002-го по 2004-й, была Лиза Мари Пресли, затем с 2004 года по 2016 год – Элис Ким. Самый короткий брак у Кейджа был с Эрикой Койке.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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