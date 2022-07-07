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Одіозна Анастасія Волочкова стала на захист Алли Пугачової: "Що б вона не робила – їй можна все"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 11:17
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Неочікувано фанатка Путіна закликала рашистів відчепитись від Примадонни. Скандальна балерина назвала співачку та її чоловіка Максима Галкіна своїми "друзями"! Що ще видала Волочкова – дивіться на сайті "Сьогодні"
Настя Волочкова каже, що Аллі Пугачовій можна все
Настя Волочкова каже, що Аллі Пугачовій можна все / Фото: Колаж: Сьогодні

До Алли Пугачовї та Максима Галкіна прикута максимальна увага на Росії. І все через відкриту антивоєнну позицію гумориста та від'їзд пари з країни-агресорки після нападу РФ на Україну. Одні, як Надія Бабкіна, приєднуються до гавкоту озлоблених собак та за сценарієм Кремля наїжджають на зіркове подружжя. Інші ж публічно заступаються за них.

Анастасія Волочкова також вставила свої п'ять копійок. Очевидно, балерина не може визначитись з позицією, як і з залицяльниками. Раніше скандальна блондинка зізнавалась у кохані та вірності путінській РФ, яка вбиває та катує невинних людей в Україні. Тепер же вона відкрито заступається за Пугачову та Галкіна, які, як ми знаємо, не підтримують рашистську владу.

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46-річна балерина дякує 73-річній артистці за все, що та зробила для неї. Волочкова каже, що Аллі Борисівні можна все і ніхто не має право їй дорікати.

Алла Пугачова – це людина-легенда. Хоч би що вона робила — їй можна все! Взагалі, все! Вона відома не лише своїм гучним ім'ям, а й своїми справами та вчинками. Алла Борисівна завжди мене по-людськи підтримувала, за що я їй дуже вдячна, – висловилась блондинка у коментарі росЗМІ.

Балерина назвала Пугачову та Галкіна своїми друзями
Балерина назвала Пугачову та Галкіна своїми друзями / Фото: Колаж: Сьогодні

Волочкова запевняє, що нікому не дасть образити Пугачову. Окрім того, балерина зізналась, що писала Примадонні слова підтримки.

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Вона має право жити там, де хоче. Є люди особливі. Аллу Борисівну зобов'язані прийняти в будь-якій країні світу, там, де їй комфортно. Я нікому не дам Аллу Борисівну образити, нікому не дозволю сказати про неї при мені хоч одне погане слово. Вона справжня, щира людина. Уся країна (РФ) обговорює, де вона відпочиватиме. Та де хоче, там і відпочиватиме! Я написала Аллі Борисівні найдобріші слова, щоб вони трималися – і вона, і Максим Галкін, – видала Настя.

Волочкова розуміє, що після підтримки Пугачової та Галкіна на неї може обрушитись хвиля цькування. Але, за словами балерини, вона не боїться цього.

Вони (Пугачова та Галкін. – Ред.) мої друзі, я люблю цю сім'ю, люблю їхніх дітей. Хоч б що вони робили — вони завжди мають рацію. Вони справжні, – додала зірка російського балету.

Нагадаємо, раніше російська поетеса Любов Воропаєва порівняла з "глистами" рашистів, які критикують Аллу Пугачову.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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