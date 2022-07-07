Одиозная Анастасия Волочкова стала на защиту Аллы Пугачевой: "Что бы она ни делала – ей можно все"

Неожиданно фанатка Путина призвала рашистов отцепиться от Примадонны. Скандальная балерина назвала певицу и ее мужа Максима Галкина своими "друзьями"! Что еще выдала Волочкова – смотрите на сайте "Сегодня"

Настя Волочкова говорит, что Алле Пугачевой можно все / Фото: Коллаж: Сегодня

К Алле Пугачевой и Максиму Галкину приковано максимальное внимание на России. И все из-за открытой антивоенной позиции юмориста и отъезда пары из страны-агрессора после нападения РФ на Украину. Одни, как Надежда Бабкина, присоединяются к лаю озлобленных собак и по сценарию Кремля наезжают на звездных супругов. Другие же публично заступают за них.

Анастасия Волочкова также вставила свои пять копеек. Очевидно, балерина не может определиться с позицией, как и с своими ухажерами. Раньше скандальная блондинка признавалась в любви и верности путинской РФ, которая убивает и пытает невинных людей в Украине. Теперь она открыто заступается за Пугачеву и Галкина, которые, как мы знаем, не поддерживают рашистскую власть.

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46-летняя балерина благодарит 73-летнюю артистку за все, что та сделала для нее. Волочкова говорит, что Алле Борисовне можно все и никто не имеет права ей упрекать.

Алла Пугачева – это человек-легенда. Что бы она ни делала — ей можно все! Вообще все! Она известна не только своим громким именем, но и своими делами и поступками. Алла Борисовна всегда меня по-человечески поддерживала, за что я ей очень благодарна, – высказалась блондинка в комментарии росСМИ.

Балерина назвала Пугачеву и Галкина своими друзьями / Фото: Коллаж: Сегодня

Волочкова уверяет, что никому не даст в обиду Пугачеву. Кроме того, балерина призналась, что писала слова поддержки Примадонне.

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Она имеет право жить там, где хочет. Есть люди особенные. Аллу Борисовну обязаны принять в любой стране мира, там, где ей комфортно. Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду, никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек. Вся страна (РФ) обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова, чтобы они держались – и она, и Максим Галкин, – выдала Настя.

Волочкова понимает, что после поддержки Пугачевой и Галкина на нее может обрушиться волна травли. Но, по словам балерины, она не боится этого.

Они (Пугачева и Галкин. – Ред.) мои друзья, я люблю эту семью, люблю их детей. Что бы они ни делали — они всегда правы. Они настоящие, – добавила звезда российского балета.

Напомним, ранее российская поэтесса Любовь Воропаева сравнила с "глистами" рашистов, критикующих Аллу Пугачеву.