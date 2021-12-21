Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Трейлер Мавки

Лепс розлучився

Що с Вінником?

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Батько Брітні Спірс хоче, щоб дочка оплатила послуги його адвокатів у суді

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 11:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американська співачка протягом 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. У жовтні Брітні здобула довгоочікувану свободу
Батько Брітні Спірс звернувся до співачки з несподіваним проханням
Батько Брітні Спірс звернувся до співачки з несподіваним проханням / Фото: Колаж: Сьогодні

Брітні Спірс зараз зайнята організацією свого весілля із Семом Асгарі і про родичів нічого не хоче чути, але батько співачки не дає себе забути. Джемі Спірс хоче, щоб дочка сплатила за послуги його адвокатів у суді. За словами батька співачки, це у її ж інтересах. Про це пише People.

Своєчасна оплата гонорарів Джеймі адвокатам необхідна для того, щоб опікунство могло бути ліквідоване швидко та ефективно, щоб Брітні могла контролювати своє життя так, як вона та Джеймі бажають

Батько Брітні Спірс прокоментував рішення суду
Батько Брітні Спірс прокоментував рішення суду / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Реклама

Адвокат співачки вже встиг відреагувати на прохання батька Брітні.

Опікунство було припинено, і містер Спірс був з ганьбою звільнений з посади. У обставинах, що склалися, його клопотання не тільки юридично необґрунтоване, а й просто огидно. Брітні давала свідчення про біль, який завдав їй батько, і це лише посилює його. Це не те, що робить батько, котрий любить свою дочку

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року була під повним контролем свого батька , який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Реклама

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти