Батько Брітні Спірс хоче, щоб дочка оплатила послуги його адвокатів у суді

Американська співачка протягом 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. У жовтні Брітні здобула довгоочікувану свободу

Батько Брітні Спірс звернувся до співачки з несподіваним проханням / Фото: Колаж: Сьогодні

Брітні Спірс зараз зайнята організацією свого весілля із Семом Асгарі і про родичів нічого не хоче чути, але батько співачки не дає себе забути. Джемі Спірс хоче, щоб дочка сплатила за послуги його адвокатів у суді. За словами батька співачки, це у її ж інтересах. Про це пише People.

Своєчасна оплата гонорарів Джеймі адвокатам необхідна для того, щоб опікунство могло бути ліквідоване швидко та ефективно, щоб Брітні могла контролювати своє життя так, як вона та Джеймі бажають

Батько Брітні Спірс прокоментував рішення суду / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

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Адвокат співачки вже встиг відреагувати на прохання батька Брітні.

Опікунство було припинено, і містер Спірс був з ганьбою звільнений з посади. У обставинах, що склалися, його клопотання не тільки юридично необґрунтоване, а й просто огидно. Брітні давала свідчення про біль, який завдав їй батько, і це лише посилює його. Це не те, що робить батько, котрий любить свою дочку

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року була під повним контролем свого батька , який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

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Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.