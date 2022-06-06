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Пісня "Маріуполь", від якої волосся дибки – в РФ за допомогою Розенбаума винайдено новий вид пропаганди

"Срачі" прилетіли
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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6 червня, 18:45
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Андрій Макаревич ненароком розкрив шансон-консерву, від якої страшенно несе російським фашуючим шовінізмом. Слабконервним перед читанням рекомендуємо ковтнути свіжого повітря.
"Шансоньє" Олександр Дадалі написав гидку пісню, яку для розкрутки подали як "новий хіт Розенбаума".
"Шансоньє" Олександр Дадалі написав гидку пісню, яку для розкрутки подали як "новий хіт Розенбаума". / Фото: Колаж: Сьогодні

5 червня проти ночі в Андрія Макаревича стався когнітивний дисонанс. Причому він був такий сильний, що лідер "Машини часу" взяв телефон і набрав Олександра Розенбаума. Після чого зробив таку посаду в Фейсбук :

Фейки стають більш токсичними. Натрапив у мережі на пісню – А. Розенбаум, "Маріуполь". З перших рядків розумію – не він (Хоча співак дуже старається під нього.) Жахлива, бездарно написана агітка. Не витримав, зателефонував до Сашка. Його подиву не було меж.

Той самий пост Макаревича та коментарі місцевої інтелігенції з приводу Розенбаума та пісні "Маріуполь".
Той самий пост Макаревича та коментарі місцевої інтелігенції з приводу Розенбаума та пісні "Маріуполь".

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Цікаво, що у Макаревича закриті коментарі для простих обивателів, тільки для друзів-товаришів. Тому там коментів небагато, натомість є відомі особи, які обговорюють новий вид російської пропаганди. Серед них, наприклад, Михайло Козирєв і Максим Леонідов .

Люди з кола Макаревича натякають, що Розенбаум останнім часом змінив риторику.
Люди з кола Макаревича натякають, що Розенбаум останнім часом змінив риторику.

Про що пісня "Маріуполь", яку нібито співає Розенбаум

З огляду на те, що сам Олександр Розенбаум ще в березні підтримав так звану спецоперацію, здавалося б – чого ви сіпаєтеся, милі інтелігенти дикої країни? Все ж таки логічно.

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Але якщо послухати цю пісню, від неї волосся дибки – і вибух мозку (якщо, звичайно, він є). Чайник у Розенбаума, можливо, і протік, але не настільки ж?!

Це якесь виснаження російського шовінізму під соусом блатного шансону. І зараз воно активно поширюється у соцмережах.

Ми не ставимо це відео, тому що це у чистому вигляді розпалювання ненависті та ворожнечі. Опублікуємо лише кілька фрагментів пісеньки:

Маріуполь у руїнах біля моря,
Жере моє місто упокорених зграя.
Їм би здатися – залишитися живими,
Але вирішили, здохнувши, кусатися...

Ну і що? Ви кому довели?
Міста та людей роздерли.
Легіон сатаністів гордовитих -
Слиз героїв для вас незабутніх...

Жменя прикладів історія знала -
Скільки разів вас Москва обнуляла.
В Альбіоні сопіли і чекали,
Вас знову нам на зло розмножували.

І не бути ніколи Україні
Для Росії сестрою і близько.
Україна – завжди її донька,
І на цьому, запам'ятайте, точка…

Біснуватий яриться і гавкає -
Мама доньку додому забирає.

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Хто насправді автор та виконавець пісні

Власне, діють старі методи пропаганди, але під новим соусом. Зараз у РФ тренд такий: вони намагаються вульгарний бруд і жорстокість "оббілити" ім'ям талановитих творців. Нехай і в минулому, але Розенбаум таки поет. І, на щастя, як виявилося, на такі "висери" не здатний.

Якщо уважно поритися в інтернетах (що ми й зробили), виявляється, що цей витвір не має жодного стосунку до автора "Вальса-Бостон". Цю так звану пісню написав якийсь Олександр Дадалі – так званий шансонь із Таганрога, який живе у Кропоткіні на Кубані. Але чому він у своїй пісні називає Маріуполь "моє місто"?

Мабуть, тому, чому Росія вважає Україну своєю (цей "секрет півУшинелі" буде розкритий у постскриптумі)…

Як повідомляє сайт "Блатату" (ну, а хто ж ще писатиме про це диво-автора?), Олександру Дадалі 51 рік, він композитор, автор пісень та співак. Навчався на зооінженера (але ось чи доучився?). Музичну освіту здобув в армії у прискореному режимі (це помітно). Довгий час працював музикантом у ресторані. Шансоньє, як зазначено в його автобіографії, став, "вирішивши: а чим я гірший за інших?"

Справді! Просто подивіться на цю благородну фізіономію:

Олександр Дадалі – "шансоньє" з Таганрога, який раптом вирішив, що Маріуполь – його місто. Фото: blatata.com
Олександр Дадалі – "шансоньє" з Таганрога, який раптом вирішив, що Маріуполь – його місто. Фото: blatata.com

Але і це ще не всі витівки "музичних пропагандистів". Співає цю пісню, написану в середині квітня, не автор, а якийсь Сергій Івненко – тому що його голос нагадує тембр Олександра Розенбаума . Отже, можна впарити халтуру і підписати відомим ім'ям.

P.S.

Загалом, все логічно: який народ – такі й пісні для нього. Ненависть, заздрість, злість, запарені на брехні, – у кожному рядку. Цими висівками їх годують. Цим вони харчуються. Звідси і прагнення забрати, зґвалтувати, убити… Але їхньою мовою це називається "порятунок".

Бог пробачить... Але це не так.

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Олексій Сисоєв
Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua

В журналістиці - з першого дня третього тисячоліття, коли був ще студентом-філологом. Працював репортером, креативним копірайтером, випусковим, шеф-редактором газет і сайтів. Більше 15 років досвіду на ринку реклами й комунікацій в українських ЗМІ. В команді сайту segodnya.ua - з листопада 2020 року. Займаюсь формуванням креативної візії видання. Відповідаю за розробку та впровадження спецпроектів.

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