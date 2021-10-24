Чому батько Галини Гатчинс не звинувачує Алека Болдвіна в смерті дочки

Колишній військовий Анатолій Андросович в своєму першому зверненні після смерті його дочки Галини Хатчинс сказав, що винний не голлівудський актор Алек Болдвін, який стріляв в Галину, а відповідальна за зброю бригада кіно, адже саме вона передала йому заряджений револьвер. Про це батько вбитої заявив в британському таблоїді The Sun:
Ми досі не можемо повірити, що Галина мертва, її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю Алека Болдуїна винним. Відповідальність лежить на тих, хто готував зброю, – розповів Анатолій.
Стало відомо, що сім'я Галини зараз готується до того, щоб полетіти в Америку. Вони збирають усі необхідні документи. Мама і сестра Хатчинс хочуть якомога швидше це зробити, щоб втішити дев'ятирічного сина Галини Андроса.
Хлопчик дуже сильно постраждав, – сказав батько вбитої.
Також він говорить, що голлівудський актор Болдвін відразу ж зв'язався з чоловіком убитої Метью і зараз продовжує підтримувати спілкування з ним. Що стосується судового позову – рішення про його подачу буде приймати чоловік Галини:
Мет вирішить, чи потрібно порушувати процес, – ділиться Андросович.
Похорон Галини Гатчинс ще не відбувся, але на церемонії прощання, де зібралися родичі та друзі дівчини, Алек Болдвін також був присутній.
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