Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Гребенщиков, який підтримав Україну, висловився про війну: Ганьба всього світу, і ганьба Росії особливо

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 13:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський рок-музикант Борис Гребенщиков різко висловився про європейські країни, які мовчать про війну, та нагадав, що вторгнення Росії в Україну почалося ще у 2014 році
Борис Гребенщиков висловився про війну в Україні
Борис Гребенщиков висловився про війну в Україні

Лідер гурту "Акваріум" одним з перших висловився проти війни в Україні. Зараз Гребенщиков живе у Великій Британії і не планує повертатися на батьківщину до РФ.

Рок-музикант заявив, що давно перестав вірити російським ЗМІ і чудово розуміє, що те, що відбувається в Україні, – це війна, а не, як заведено говорити у рашистів, "спецоперація". Як розповів, Гребенщиков в інтерв'ю Новий час, він вважає, що сьогодні не лише Росія, а й Європа несуть відповідальність за те, що відбувається.

Реклама

Якщо у центрі Європи одна країна напала на іншу і весь світ мовчить, тому що країна, що напала, має ядерну кнопку, ну вибачте, становище непристойне. Просто непристойне. Тому те, що окремі люди їздять туди на запрошення, думаю, що не безкоштовно, і підтримують людей в Україні, – я абсолютно розумію, я з задоволенням допомагаю їм у цьому своїми методами. Тому що я вважаю, що те, що відбувається в Україні – це ганьба. Ганьба всього світу, і ганьба Росії особливо, – заявив музикант.

Крім того, російський музикант усвідомлює, що війна в Україні почалася не в лютому 2022 року, а ще 2014 року з окупації Криму та Донбасу.

Війна триває вісім років, бо бандитів привезли з Білгорода та Ростова і закинули їх на Донецьк. Усі знають це. Який сенс приховувати? У мене дуже багато знайомих живе в Донецьку та на Донбасі. Їхні батьки там живуть. Тому я більш-менш знаю, що відбувається. Приховувати це нема рації, – розповів артист.

Раніше ми повідомляли, що Земфіра та Борис Гребенщиков приїхали на благодійний концерт Oxxxymiron у Лондоні.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти