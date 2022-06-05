Гребенщиков, який підтримав Україну, висловився про війну: Ганьба всього світу, і ганьба Росії особливо

Російський рок-музикант Борис Гребенщиков різко висловився про європейські країни, які мовчать про війну, та нагадав, що вторгнення Росії в Україну почалося ще у 2014 році

Борис Гребенщиков висловився про війну в Україні

Лідер гурту "Акваріум" одним з перших висловився проти війни в Україні. Зараз Гребенщиков живе у Великій Британії і не планує повертатися на батьківщину до РФ.

Рок-музикант заявив, що давно перестав вірити російським ЗМІ і чудово розуміє, що те, що відбувається в Україні, – це війна, а не, як заведено говорити у рашистів, "спецоперація". Як розповів, Гребенщиков в інтерв'ю Новий час, він вважає, що сьогодні не лише Росія, а й Європа несуть відповідальність за те, що відбувається.

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Якщо у центрі Європи одна країна напала на іншу і весь світ мовчить, тому що країна, що напала, має ядерну кнопку, ну вибачте, становище непристойне. Просто непристойне. Тому те, що окремі люди їздять туди на запрошення, думаю, що не безкоштовно, і підтримують людей в Україні, – я абсолютно розумію, я з задоволенням допомагаю їм у цьому своїми методами. Тому що я вважаю, що те, що відбувається в Україні – це ганьба. Ганьба всього світу, і ганьба Росії особливо, – заявив музикант.

Крім того, російський музикант усвідомлює, що війна в Україні почалася не в лютому 2022 року, а ще 2014 року з окупації Криму та Донбасу.

Війна триває вісім років, бо бандитів привезли з Білгорода та Ростова і закинули їх на Донецьк. Усі знають це. Який сенс приховувати? У мене дуже багато знайомих живе в Донецьку та на Донбасі. Їхні батьки там живуть. Тому я більш-менш знаю, що відбувається. Приховувати це нема рації, – розповів артист.

Раніше ми повідомляли, що Земфіра та Борис Гребенщиков приїхали на благодійний концерт Oxxxymiron у Лондоні.