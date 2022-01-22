Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Покончил с собой после дня рождения: оскароносная актриса сообщила о смерти сына

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 19:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда "Хранителей" Реджина Кинг осталась без своего единственного сына. На днях Иэн отпраздновал день рождения
Единственный сын Реджины Кинг покончил с собой в 26 лет
Единственный сын Реджины Кинг покончил с собой в 26 лет / Фото: instagram.com/desdunemjv

О кончине 26-летнего Иэна Александра-младшего Реджина Кинг сообщила накануне. Актриса попросила общественность и СМИ "с уважением относиться" к ее трагедии.

Наша семья глубоко опустошена потерей Иэна. Он был ярким светом в нашей жизни и заботился о других. Наша семья просит с уважением относиться к нашей потере, – цитирует Реджину Кинг The Hollywood Reporter.

И хотя звезда кино ничего не рассказала о причине смерти своего сына, People пишет, что Иэн покончил с собой.

Реклама

Реджина Кинг со своим сыном Иэном Александром-младшим
Реджина Кинг со своим сыном Иэном Александром-младшим / Фото: instagram.com/desdunemjv

Иэн был единственным ребенком Реджины Кинг. Она родила сына от продюсера Иэна Александра-старшего. Их брак просуществовал девять лет.

Примечательно, что всего три дня назад Иэн опубликовал в Instagram-профиле пост о предстоящем мероприятии в Бардо в этом месяце – он был диджеем.

Реклама

Что известно о Реджине Кинг

Голливудская актриса снялась в более 20 фильмах и сериалах, среди которых: "История Золушки", "Одна ночь в Майами", "Хранители", "Американское преступление".

Реджина Кинг
Реджина Кинг / Фото: Getty Images

В 2019 году Кинг получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" режиссера Барри Дженкинса. Реджина Кинг также лауреат "Золотого глобуса" и четырех премий "Эмми".

Реклама

Сейчас она встречается с актером Малькольмом-Джамалом Уорнером.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын известной певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять