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Рашист Газманов назвав зрадницею Чулпан Хаматову, що втекла з Росії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 червня, 13:15
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Прибічник Путіна Олег Газманов продовжує нападки на своїх колег, які зреклися Кремля і виступили проти війни в Україні
/ Фото: instagram.com/oleggazmanov, instagram.com/chulpanofficial

У перервах між пропагандистськими концертами, на яких зірки-рашисти заробили мільйони, Олег Газманов встигає давати інтерв'ю і критикувати колег, які виїхали з РФ.

Цього разу російський співак висловився на адресу актриси Чулпан Хаматової, яка поїхала до Латвії та заявила, що не підтримує війну. Під час чергової пропагандистської конференції Газманов записав акторку до зрадників батьківщини.

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З одного боку шкода її, а з іншого боку — бридко. Навіть не знаю, що більше, бридко, напевно. Якщо ти хочеш жити в дорогій країні – ми відкриті, їдь і живи, будь ласка. Але виїхати і тицяти на свою батьківщину – це зрадити свою матір, своїх батьків, своїх друзів. Це спроба отримати якусь подачку від приймаючої сторони, а сторона, що приймає, ненавидить твою батьківщину, – висловився про Хаматову Газманов.

Сам же Газманов готовий виправдовувати криваві злочини своєї держави та президента. На щастя, російському пропагандисту назавжди закрито дорогу в Україну, адже тут на нього чекає арешт через підозри в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Нагадаємо, що раніше у Мережі визвірилися на прихильницю "російського світу" Оксану Байрак після її слів про "братні народи".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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