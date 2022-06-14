Рашист Олег Газманов снова опозорился фейками про Украину

Газманов – любитель нелепых высказываний в адрес украинцев и Украины. Он активно поддерживает кровавый режим Путина и войну, которую РФ развязала в нашей стране. Артиста даже заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск.
"Сделанный в СССР" артист то и дело репостит бредовые фейки об Украине. Как пишет Антон Геращенко в Telegram, Газманов на своей странице в Twitter распространил фото с татуированными мужчинами и подписал: "Просто надо помнить, с кем сейчас воюют русские". На фото на самом деле запечатлены уголовники из Сальвадора.
Наверное, он хотел сказать по старинке, что с "бандерофашистами", дать неоспоримые факты, но, как часто бывает у пропагандистов, запутался в собственном хвосте и присел в лужу, – написал Антон Геращенко.
Напомним, что в 2014 году правительство Латвии внесло Газманова в черный список за его "содействие подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины". В 2015 году СБУ внесла Газманова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Мы также сообщали, что Олег Газманов назвал предательницей сбежавшую из России Чулпан Хаматову.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"