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Ріанна стала мільярдеркою і найбагатшою співачкою планети

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
4 серпня, 18:09
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33-річна Ріанна, яка є однією з найвидатніших співачок сучасності, стала найбагатшою артисткою світу
Співачка Ріанна стала найбагатшою музиканткою планети
Співачка Ріанна стала найбагатшою музиканткою планети / Фото: instagram.com/badgalriri

Капітал Ріанни, яка нещодавно показала гарячі кадри в прозорій спідній білизні, оцінюється в 1,7 мільярда доларів (близько 45 мільярдів гривень). Звання найбагатшої жінки в індустрії музики їй присудило видання Forbes USA.

Однак більшу частину своїх статків співачка Ріанна заробила зовсім не завдяки музиці. Основна частина – 1,4 мільярда доларів – припадає на її частку в косметичній компанії Fenty Beauty (Fenty – рус. Фенті – прізвище Ріанни, ред.). 50% компанії належить співачці, а інша половина – холдингу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Також чимало доходів Ріанні приніс її бренд нижньої білизни Savage x Fenty. Співачка запустила його у 2018 році разом з компанією TechStyle Fashion Group. Тільки тут у Ріанни не 50%, а 30% частки.

Ріанна стала мільярдеркою завдяки своєму косметичному бренду Fenty Beauty
Ріанна стала мільярдеркою завдяки своєму косметичному бренду Fenty Beauty / Фото: instagram.com/fentybeauty

Іншу частину грошей артистці принесла її музична діяльність, а також різні зйомки в кіно. Зірка знімалася в таких фільмах, як "Валеріан і місто тисячі планет", "8 подруг Оушена", "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи".

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Разом з тим в рейтингу найбагатших зірок шоу-бізнесу Ріанна займає друге місце. На першому – відома телеведуча Опра Уїнфрі, чий статок на цей момент становить 2,7 мільярда доларів.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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