Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей планеты

33-летняя певица, которая является одной из самых выдающихся певиц современности, стала самой богатой артисткой мира

Певица Рианна стала самым богатым музыкантом планеты / Фото: instagram.com/badgalriri

Состояние Рианны, которая недавно показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье, оценивается в 1,7 миллиарда долларов (около 45 миллиардов гривен). Звание самой богатой женщины в индустрии музыки ей присудило издание Forbes USA.

Однако большую часть своего состояния певица Рианна заработала вовсе не благодаря музыке. Основная часть – 1,4 миллиарда долларов – приходится на ее долю в косметической компании Fenty Beauty (Fenty – рус. Фенти – фамилия Рианны, ред.). 50% компании принадлежит певице, а другая половина – холдингу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Также немало доходов Рианне принес ее бренд нижнего белья Savage x Fenty. Певица запустила его в 2018 году вместе с компанией TechStyle Fashion Group. Только тут у Рианны не 50%, а 30% доли.

Рианна стала миллиардером благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty / Фото: instagram.com/fentybeauty

Остальную часть денег артистке принесла ее музыкальная деятельность, а также различные съемки в кино. Звезда снималась в таких фильмах, как "Валериан и город тысячи планет", "8 подруг Оушена", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски".

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В то же время в рейтинге самых богатых звезд шоу-бизнеса Рианна занимает второе место. На первом – известная телеведущая Опра Уинфри, чье состояние на данный момент составляет 2,7 миллиарда долларов.

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