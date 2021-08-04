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Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей планеты

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
4 августа, 18:09
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33-летняя певица, которая является одной из самых выдающихся певиц современности, стала самой богатой артисткой мира
Певица Рианна стала самым богатым музыкантом планеты
Певица Рианна стала самым богатым музыкантом планеты / Фото: instagram.com/badgalriri

Состояние Рианны, которая недавно показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье, оценивается в 1,7 миллиарда долларов (около 45 миллиардов гривен). Звание самой богатой женщины в индустрии музыки ей присудило издание Forbes USA.

Однако большую часть своего состояния певица Рианна заработала вовсе не благодаря музыке. Основная часть – 1,4 миллиарда долларов – приходится на ее долю в косметической компании Fenty Beauty (Fenty – рус. Фенти – фамилия Рианны, ред.). 50% компании принадлежит певице, а другая половина – холдингу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Также немало доходов Рианне принес ее бренд нижнего белья Savage x Fenty. Певица запустила его в 2018 году вместе с компанией TechStyle Fashion Group. Только тут у Рианны не 50%, а 30% доли.

Рианна стала миллиардером благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty
Рианна стала миллиардером благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty / Фото: instagram.com/fentybeauty

Остальную часть денег артистке принесла ее музыкальная деятельность, а также различные съемки в кино. Звезда снималась в таких фильмах, как "Валериан и город тысячи планет", "8 подруг Оушена", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски".

В тренде

В то же время в рейтинге самых богатых звезд шоу-бизнеса Рианна занимает второе место. На первом – известная телеведущая Опра Уинфри, чье состояние на данный момент составляет 2,7 миллиарда долларов.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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