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Сяють від кохання! Кіану Рівз вперше за довгий час вийшов у світ з нареченою (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 червня, 12:13
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Актор разом з коханою з'явились на гала-вечорі в Лос-Анджелесі. Публіка ніяк не могла відвести очей від парочки
Кіану Рівз та Олександра Грант
Кіану Рівз та Олександра Грант / Фото: Getty Images

Зірка "Матриці" Кіану Рівз, який підтримав українців, та художниця Олександра Грант разом вже близько чотирьох років. Парочка веде закритий спосіб життя та уникає публічності. Тож не дивно, що їхні рідкісні спільні виходи у світ створюють справжній фурор!

Днями 57-річний Рівз та 49-річна Грант стали гостями гала-концерту Музею сучасного мистецтва MOCA 2022 в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail. Закохані вийшли на червону доріжку, тримаючись за руки. Виглядали вони дуже щасливими та по-справжньому закоханими:)

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Закохані на червоній доріжці
Закохані на червоній доріжці / Фото: Getty Images

Для виходу Кіану Рівз обрав класичний чорний костюм, який поєднав з білою сорочкою і різнокольоровою смугастою краваткою.

Рівз та Грант не хочуть ділитись подробицями особистого життя
Рівз та Грант не хочуть ділитись подробицями особистого життя / Фото: Getty Images

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Водночас Олександра Грант з'явилась на світському заході у яскраво-червоній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. Замість класичний підборів вона взула блискучі балетки.

Фанати були в захваті знову побачити зіркову парочку разом на публіці:

  • Прекасні люди.
  • Прекрасна пара.
  • Вони чудові, вони виглядають такими щасливими.
Скріншот Instagram

Коротко про зіркову парочку

Кіану та Олександра зустрічаються з 2018 року. Втім, свій роман вони підтвердили лише у 2019-му, коли вперше разом вийшли у світ.

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Грант – американська художниця, вивчає мову та письмові тексти через живопис, малюнок, скульптуру, відео та інші засоби масової інформації. У 2007 році вона провела свою першу персональну виставку в Музеї сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі.

Раніше Кіану та Олександра працювали над спільним проєктом – художниця ілюструвала поетичні книги актора.

Кіану Рівзу приписували безліч романів, але він ніколи не був одружений. На початку 2000-х у його житті сталась трагедія – у нього та кіноакторки Дженніфер Сайм народилось мертве дитя, а через два роки кохана актора сама загинула в автокатастрофі. З тих пір кінозірка не хотів більше зав'язувати стосунки до зустрічі з Грант. Подейкують, що вони вже заручені або й навіть одружені. Втім, самі закохані не вдаються до коментарів.

До речі, раніше Олександра Грант розповіла, чому не фарбує сиве волосся.

Зазначимо, що зараз в центрі уваги перебувають Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, які возз'єднались після 17 років розлуки. Наразі парочка активно готується до весілля та вже переїхала у спільний будинок за 60 млн. доларів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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