Сияют от любви! Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с невестой (фото)

Актер вместе с любимой появились на гала-вечере в Лос-Анджелесе. Публика никак не могла отвести глаз от парочки

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

Звезда "Матрицы" Киану Ривз, который поддержал украинцев, и художница Александра Грант вместе уже около четырех лет. Парочка ведет закрытый образ жизни и избегает публичности. Неудивительно, что их редкие общие выходы в свет создают настоящий фурор!

На днях 57-летний Ривз и 49-летняя Грант стали гостями гала-концерта Музея современного искусства MOCA 2022 в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Влюбленные вышли на красную дорожку, держась за руки. Выглядели они очень счастливыми и по-настоящему влюбленными:)

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Влюбленные на красной дорожке / Фото: Getty Images

Для выхода Киану Ривз выбрал классический черный костюм, который соединил с белой рубашкой и разноцветным полосатым галстуком.

Ривз и Грант не хотят делиться подробностями личной жизни / Фото: Getty Images

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В то же время Александра Грант появилась на светском мероприятии в ярко-красном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Вместо классических каблуков она надела блестящие балетки.

Фанаты были в восторге снова увидеть звездную парочку вместе на публике:

Прекрасные люди.

Прекрасная пара.

Они великолепны, они выглядят такими счастливыми.

Скриншот Instagram

Кратко о звездной парочке

Киану и Александра встречаются с 2018 года. Впрочем, свой роман они подтвердили только в 2019-м, когда впервые вышли в свет.

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Грант – американская художница, изучающая язык и письменные тексты через живопись, рисунок, скульптуру, видео и другие средства массовой информации. В 2007 году она провела свою первую персональную выставку в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе.

Ранее Киану и Александра работали над общим проектом – художница иллюстрировала поэтические книги актера.

Киану Ривзу приписывали множество романов, но он никогда не был женат. В начале 2000-х в его жизни произошла трагедия – у него и киноактрисы Дженнифер Сайм родился мертвый ребенок, а через два года любимая актера сама погибла в автокатастрофе. С тех пор кинозвезда не хотел больше завязывать отношения до встречи с Грант. Поговаривают, что они уже обручены или даже женаты. Впрочем, сами влюбленные не прибегают к комментариям.

Кстати, раньше Александра Грант рассказала, почему не окрашивает седые волосы.

Отметим, что сейчас в центре внимания находятся Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые воссоединились после 17 лет разлуки. Сейчас парочка активно готовится к свадьбе и уже переехала в общий дом за 60 млн долларов.