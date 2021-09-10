У Моргенштерна є брат по батькові, з яким він не спілкується: Мені не потрібні піар або його гроші

Російський репер Моргенштерн не підтримує спілкування зі своїм молодшим братом, хоча в дитинстві вони ходили в одну школу

У Моргенштерна є рідний брат по батькові / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Після народження Алішера Моргенштерна, його батько жив з іншою жінкою, яка народила чоловікові хлопчика. З Роланом майбутній артист навчався в одній школі і навіть деякий час спілкувався. Зараз брати не підтримують стосунки.

19-річний Ролан Валєєв живе в Уфі. Він каже, що одного разу Алішер, якому заборонили виступати в Україні, просто перестав з ним спілкуватися.

Він просто перестав зі мною спілкуватися, не пояснюючи причини. Мені його популярність зовсім не цікава. Мені не потрібен піар або його гроші. Потрібен тільки старший брат, – цитує Ролана KP.ru.

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Брат Моргенштерна – Ролан і його батько – Тагір Валєєв / Фото з соцмереж

Брат Моргенштерна також розповів, що пару років тому він хотів відновити зв'язок, вони навіть обмінялися номерами телефонів, але "далі цього не пішло".

Близько року тому він був в Уфі і я запропонував зустрітися, потусити разом, та Алішер не захотів, – додав Ролан Валєєв.

Що відомо про батька Моргенштерна

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Тагір Валєєв був бізнесменом, він добре заробляв і у нього було як мінімум три шлюби. Перший раз він одружився в 23, потім жив у цивільному шлюбі з Мариною Моргенштерн (мамою Алішера), а потім – з Тетяною Валєєвою, яка народила чоловікові другого сина – Ролана.

Алішер – копія батько. Тагір не був зіркою, не виходив на сцену, але ж він теж дуже рано злетів. Він був самородком, не побоюся цього слова. Дуже розумний, талановитий, став бізнесменом у 90-ті і сам себе зробив. Ще один збіг – це ранні шлюби. Як і батько, Алішер у перший раз одружився в 23 роки, – розповіла виданню Тетяна Валєєва.

Нагадаємо, що 31 серпня російський репер Моргенштерн одружився на своїй коханій Діларі. Дівчина перша зробила Алішеру пропозицію. Він відповів "так" і одягнув весільну сукню.

Ділара виїхала до Моргенштерна на коні – дивіться відео:

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