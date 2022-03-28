Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Хливнюка поранили

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Україну на "Оскарі" підтримали хвилиною мовчання

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 05:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ніч на понеділок у США відбулася 94 церемонія вручення "Оскар". І ми продовжуємо інформувати вас про ключові моменти заходу
Организатори звернулися до глядачів з проханням помогти Україні
Организатори звернулися до глядачів з проханням помогти Україні / Фото: pixabay.com, https://www.1zoom.ru/

Як ми писали раніше, багато зірок вийшли на червону доріжку "Оскара" з блакитною стрічкою або з аксесуарами у кольорах нашого прапора – так вони підтримали Україну, яка вже понад місяць терпить російське вторгнення. Шанувальники головної кіноподії року також чекали на появу президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, акторка Емі Шумер, вона ж одна з ведучих "Оскара" цього року, в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор заявила, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскар". Немає сумнівів, що наш лідер зараз має більш пріоритетні завдання, але на "Оскарі" Україні все ж таки приділили увагу.

Продюсери вирішили підтримати Україну хвилиною мовчання. Під час трансляції на екрані написали, що мільйони сімей в Україні зараз потребують їжі, води та медикаментів. Організатори попросили підтримати Україну будь-яким доступним способом. Щоправда, Росію як агресора вони не згадали, а війну назвали "конфліктом, вторгненням".

Реклама

скриншот з трансляції "Оскара"

Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт, вторгнення та несправедливість на своїх власних кордонах. Хоча кіно для нас є важливою нагодою висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстреної допомоги. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні будь-яким способом. Стоїмо разом з Україною,

- йдеться у повідомленні.

Реклама

Лаконічно, але все ж таки. Як би там не було, Україна не одна у боротьбі із російським окупантом. Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу. Все буде Україна!

Також на церемонії стало відомо про те, що актор з українським корінням Трой Коцур отримав "Оскар".

Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти