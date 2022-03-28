Актор з українським корінням Трой Коцур отримав "Оскар" – він глухий з народження

Сьогодні актор приймає вітання від величезної армії своїх шанувальників. Україна за нього тримала кулачки!

Трой Коцур / Фото: Getty Images

У США проходить 94-а церемонія вручення "Оскар"-2022. І у нас є добрі новини. Відомий актор Трой Коцур отримав "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Цікаво, що у артиста є українське коріння.

На сцені театру "Долбі" оголосили переможця у категорії "Найкращий актор другого плану". На перемогу у цій номінації "Оскар"-2022 також претендували Кіран Хайндс ("Белфаст"), Дж.К. Сіммонс ("Бути Рікардо"), Коді Сміт-Макфі ("Влада пса"), Джессі Племмонс ("Влада пса").

Реклама

Але приймає вітання Трой Коцур. Він отримав престижну статуетку у номінації "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "CODA: Дитина глухих батьків".

Трой Коцур / Фото: Getty Images

Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що Трой Коцур народився 1968 року в США, але він має українське коріння. Артист – глухонімий від народження. Його творчий талант уже встигли оцінити критики. Коцур зіграв головну роль у бродвейському спектаклі, який отримав премію "Тоні". Також ви могли його бачити у кіно та серіалах. Серед них: "Сильні ліки", "Клініка", "Думатися як злочинець" та новий фільм "CODA: дитина глухих батьків". Основна робота Троя Коцура — на театральній сцені, в основному в американському Національному театрі для глухих.

Реклама

Актор з українським корінням отримав "Оскар" / Фото: Getty Images

Вітаємо!

Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події