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Актор з українським корінням Трой Коцур отримав "Оскар" – він глухий з народження

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 04:44
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Сьогодні актор приймає вітання від величезної армії своїх шанувальників. Україна за нього тримала кулачки!
Трой Коцур
Трой Коцур / Фото: Getty Images

У США проходить 94-а церемонія вручення "Оскар"-2022. І у нас є добрі новини. Відомий актор Трой Коцур отримав "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Цікаво, що у артиста є українське коріння.

На сцені театру "Долбі" оголосили переможця у категорії "Найкращий актор другого плану". На перемогу у цій номінації "Оскар"-2022 також претендували Кіран Хайндс ("Белфаст"), Дж.К. Сіммонс ("Бути Рікардо"), Коді Сміт-Макфі ("Влада пса"), Джессі Племмонс ("Влада пса").

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Але приймає вітання Трой Коцур. Він отримав престижну статуетку у номінації "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "CODA: Дитина глухих батьків".

Трой Коцур
Трой Коцур / Фото: Getty Images

Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що Трой Коцур народився 1968 року в США, але він має українське коріння. Артист – глухонімий від народження. Його творчий талант уже встигли оцінити критики. Коцур зіграв головну роль у бродвейському спектаклі, який отримав премію "Тоні". Також ви могли його бачити у кіно та серіалах. Серед них: "Сильні ліки", "Клініка", "Думатися як злочинець" та новий фільм "CODA: дитина глухих батьків". Основна робота Троя Коцура — на театральній сцені, в основному в американському Національному театрі для глухих.

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Актор з українським корінням отримав "Оскар"
Актор з українським корінням отримав "Оскар" / Фото: Getty Images

Вітаємо!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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